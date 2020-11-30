Арестован экс-глава управления ЦВО

В 2011 году силовик занимался тыловым обеспечением Центрального военного округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Санкт-Петербурге арестовали бывшего начальника управления тылового обеспечения Центрального военного округа Олега Карпова. Высокопоставленный силовик подозревается в получении взятки.

«В Петербурге суд арестовал полковника в запасе по делу о контракте на 100 млн», — сообщает «Фонтанка». Силовика подозревают в получении взятки за помощь с контрактом на ремонт в военных городка Западного военного округа.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Карпов, занимавший на тот момент должность начальника отдела Западного военного округа за взятку в 250 тысяч рублей помог компании «Росвоенстрой» получить контракт на ремонт в военных городках ЗВО. Сумма контракта составляла 100 миллионов рублей.

Силовика задержали в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково. Сотрудники правоохранительных органов встретили его у трапа самолета, прилетевшего из Екатеринбурга. В настоящее время Карпов взят под стражу на два месяца.

В 2011 году Карпов уже являлся фигурантом уголовного дела. Тогда силовика сняли с должности начальника тылового обеспечения Центрального военного округа в связи с обвинением в превышении должностных полномочий с применением насилия.