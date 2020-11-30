Пенсионеры РФ могут остаться без выплат сразу после Нового года

Пенсионеры должны оформить карту «Мир» до конца 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Некоторые пенсионеры могут не получить выплаты после Нового года. Без денег останутся те, кто не оформил для поступления средств карту платежной системы «Мир».

«31 декабря — окончательный срок, к которому пенсионеры, получающие пенсию на карту, должны быть переведены банками на использование карты „Мир“. Это обязательное условие для тех, чьи пенсии до сих пор поступают на карты иных платежных систем — к примеру, Visa или MasterCard», — пишет портал Inforeactor.

Условие касается тех граждан, которые начали получать пенсию до 1 июля 2017 года, отмечают в ПФР. Пенсионеры, получающие деньги с более позднего срока, и так подключены к системе «Мир».

Если к моменту начисления выплаты ПФР не будет иметь информации об оформленной карте «Мир», платеж не будет выполнен. Однако деньги не «сгорят» даже в случае, если нужная карта не была оформлена. Если пенсионер оформит карту позже, то все средства поступят на счет позднее.

Ранее россияне рассказывали, какую пенсию хотели бы получать после окончания трудовой деятельности, передает RT. Большинство граждан говорит о суммах до 50 тысяч рублей в месяц, однако некоторым хотелось бы получать от государства 100 тысяч ежемесячно.