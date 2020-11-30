Украина может напасть на ДНР и ЛНР уже в феврале 2021 Фото: официальный сайт президента Украины

Киев ждет команду от нового президента США Джо Байдена, чтобы напасть на Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил ветеран ополчения Донбасса Александр Матюшин.

«Украина находится под внешним управлением американцев. Армия страны нападет на непризнанные республики Донбасса, если Байден отдаст соответствующую команду», — приводят его слова argumenti.ru.

Он также отметил, что наступление может начаться ближе к февралю. Именно тогда новый президент США вступит в должность.

Ранее Украина обвинила СССР в сокрытии миллионов смертей украинцев в 1930-х годах. Служба безопасности Украины ссылалась при этом на «неклассифицированные архивы».