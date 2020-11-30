Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с новыми пока не диагностированными последствиями инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 декабря, — 366-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 266-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 514 107, достигнув отметки в 63 568 583. Выздороветь удалось уже 43 857 906 пациентам (+764 198). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 458 430 (+15 301).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 13 918 2447 американцев. Следом идут Индия (9 463 254) и Бразилия (6 336 278). Россия в этом списке занимает четвертую строчку, в стране 2 295 654 зараженных.

Вакцина и лекарство

Разработчики «Эпиваккорона» из научного центра «Вектор» анонсировали создание еще трех аналогичных препаратов. В качестве основы для коронавирусных вакцин будут использоваться другие вирусы: гриппа, кори, а также стоматита.

Спустя несколько часов после первой прививки вакцины «Спутник V» человек чувствует сильную слабость и сонливость. Об этом URA.RU рассказал статусный свердловский политик. По его словам, к вечеру он чувствовал головную боль, ныли мышцы, температура повысилась сначала до 37,5 градусов, ночью была выше 38,5. К утру температура прошла, остальные симптомы он чувствовал еще три дня.

Представители компании Moderna заявили, что подали в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на использование вакцины от COVID. Запрос на регистрацию будет рассмотрен на заседании 17 декабря.

Ситуация в России

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с новыми пока не диагностированными последствиями инфекции, так как сам вирус не до конца изучен. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский. По его словам, на данный момент неизвестна вся симптоматика вируса, как и его возможные долгосрочные последствия. А завотделением неврологии ЦКБ №1 РЖД Евгений Середкин заявил, что перенесшие коронавирус россияне стали чаще жаловаться на ухудшение памяти и потерю концентрации внимания.

Перенесенная коронавирусная пневмония вызывает такие последствия, как фиброзные изменения, кашель и одышка, которые сохраняются на протяжении довольно длительного срока. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, организм справится с последствиями инфекции самостоятельно. Но в этот период времени важно отказаться от курения.

В исправительной колонии № 10 Екатеринбурга, где содержится осужденный за убийство жены фотограф Дмитрий Лошагин, нечем лечить заболевших заключенных. Простуженных или с симптомами, схожими с проявлениями COVID, просто отправляют на постельный режим в бараках.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с сентября заявила об уменьшении числа случаев заражений за неделю. Как заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, прошедшая неделя показала минимальный прирост по инфицированиям с сентября. По словам Гебрейесуса, это стало возможным благодаря введенным ограничениям в Европе в последние недели. Также в ВОЗ предупредили, что бесконтрольный прием антибиотиков и противовирусных средств может привести к новой, более серьезной пандемии.

Власти Турции ужесточают правила комендантского часа в стране в связи с обострением ситуации. Он будет действовать с 21:00 до 05:00 все 7 дней недели. При этом в выходные на улице вообще будет запрещено находится — с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Ограничения не распространяется на туристов,, но при себе необходимо иметь документы.