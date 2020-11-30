Глава области Алексей Текслер готовит партийные перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЕР ждут кадровые чистки — каслинскую больницу проверит Минздрав — фонд капремонта ждет первая ревизия — скандальный ночной клуб могут закрыть — дело экс-губернатора отправили на повторное рассмотрение. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава региона принял кадровые решения в ЕР

Челябинскому губернатору Алексею Текслеру представили закрытый доклад по ревизии реготделения «Единой России». В связи с этим приняты решения по замене ряда секретарей местных политсоветов и исполкомов.

Больницу в Каслях проинспектирует Минздрав

Минздрав региона проверяет работу районной больницы в Каслях, где произошли две смерти из-за неоказания экстренной помощи. Об этом на брифинге 30 ноября заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

Ревизоры проверят фонд капремонта

Контрольно-счетная палата области 30 ноября впервые начала проверку фонда регионального оператора капремонта. Эту структуру не проверяли с самого основания.

В Челябинске закроют ночной клуб

Ночному клубу, где прошла закрытая вечеринка в нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, грозит приостановка деятельности. Об этом 30 ноября сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Дело о картельном сговоре бывшего губернатора будет снова рассмотрено

АО «Южуралмост» потребовало отменить решение Челябинского УФАС по делу о картельном сговоре с экс-губернатором области Борисом Дубровским. Дело отправлено на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.