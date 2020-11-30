30 ноября 2020
29 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 1 декабря. Ревизоры проверят больницу и фонд капремонта, дело Дубровского начнут заново

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, текслер алексей
Глава области Алексей Текслер готовит партийные перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЕР ждут кадровые чистки — каслинскую больницу проверит Минздрав — фонд капремонта ждет первая ревизия — скандальный ночной клуб могут закрыть — дело экс-губернатора отправили на повторное рассмотрение. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава региона принял кадровые решения в ЕР

Больницу в Каслях проинспектирует Минздрав

Ревизоры проверят фонд капремонта

В Челябинске закроют ночной клуб

  • Ночному клубу, где прошла закрытая вечеринка в нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, грозит приостановка деятельности. Об этом 30 ноября сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Дело о картельном сговоре бывшего губернатора будет снова рассмотрено

  • АО «Южуралмост» потребовало отменить решение Челябинского УФАС по делу о картельном сговоре с экс-губернатором области Борисом Дубровским. Дело отправлено на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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