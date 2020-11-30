Глава области Алексей Текслер готовит партийные перестановки
ЕР ждут кадровые чистки — каслинскую больницу проверит Минздрав — фонд капремонта ждет первая ревизия — скандальный ночной клуб могут закрыть — дело экс-губернатора отправили на повторное рассмотрение. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава региона принял кадровые решения в ЕР
- Челябинскому губернатору Алексею Текслеру представили закрытый доклад по ревизии реготделения «Единой России». В связи с этим приняты решения по замене ряда секретарей местных политсоветов и исполкомов.
Больницу в Каслях проинспектирует Минздрав
- Минздрав региона проверяет работу районной больницы в Каслях, где произошли две смерти из-за неоказания экстренной помощи. Об этом на брифинге 30 ноября заявила вице-губернатор Ирина Гехт.
Ревизоры проверят фонд капремонта
- Контрольно-счетная палата области 30 ноября впервые начала проверку фонда регионального оператора капремонта. Эту структуру не проверяли с самого основания.
В Челябинске закроют ночной клуб
- Ночному клубу, где прошла закрытая вечеринка в нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, грозит приостановка деятельности. Об этом 30 ноября сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Дело о картельном сговоре бывшего губернатора будет снова рассмотрено
- АО «Южуралмост» потребовало отменить решение Челябинского УФАС по делу о картельном сговоре с экс-губернатором области Борисом Дубровским. Дело отправлено на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.
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