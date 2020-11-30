30 ноября 2020

Врач оценил шансы на полное восстановление легких после COVID

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, больничная койка, ивл, covid-19, covid19, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус
Организм способен справиться с последствиями инфекции самостоятельно, но с одним условием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перенесенная коронавирусная пневмония вызывает такие последствия, как фиброзные изменения, кашель и одышка, которые сохраняются на протяжении довольно длительного срока. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

«Эти последствия могут наблюдаться до полутора месяцев с момента выздоровления», — цитирует врача радио Sputnik. При этом пульмонолог отметил, что организм справится с последствиями инфекции самостоятельно. Но в этот период времени важно отказаться от курения. По словам Карабиненко, организм человека может вернуться в норму как за три месяца, так и за год в зависимости от иммунитета и физической формы пациента.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на все органы и системы в человеческом организме, пишет агентство Nation News. Заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова отметила, что при лечении коронавируса дома необходимо соблюдать питьевой режим и помогать крови насыщаться кислородом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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