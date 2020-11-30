Индексы российских биржевых рынков упали на фоне снижения цен на нефть по итогам торгов 30 ноября. На Мосбирже они снизились до 3107,58 пункта (-1,12%), на РТС они составили 1281,97 пунктов (-1,57%). Курс доллара поднялся до 76,4 рублей (+0,72%), а евро выросло до 91,27 (+0,59%) рублей за единицу.
Цена нефти Brent упала до 47,38 (-1,8%) долларов за баррель. Нефть марки WTI потеряла в стоимости меньше, 0,88%, ее цена составила 44,92 доллара за баррель.
Из-за второй волны коронавируса россияне начали пропускать платежи по автокредитам. В октябре объем просрочки составил рекордные 638 миллионов рублей. По сравнению с сентябрем эта цифра выросла на 10,6%.
Ситуация в мире
Украина и Турция обсуждают возможность создания зоны свободной торговли. Сообщается, что страны собираются сотрудничать в торгово-экономической, энергетической, транспортной и оборонно-промышленной сфере.
Итальянская ФАС оштрафовала Apple на 10 миллионов евро из-за плохого отношения к потребителям. Компания не оповестила покупателей iPhone, что они водонепроницаемы только в определенных условиях и отказалась ремонтировать утопленные гаджеты.
Выяснилось, кого новый президент США Джо Байден собирается выдвинуть на пост главы Минфина. Руководить ведомством будет 74-летняя демократка и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен.
Мнения экспертов
Экономисты советуют не спешить отказываться от акций технологического сектора на фоне восстановления политической определенности в США и появления в стране вакцин от коронавируса. Эксперты уверены, привычки, появившиеся за период карантина, поменяются не скоро даже в рамках акций.
Евразийский банк развития провел исследование, согласно которому оптимальный уровень госдолга России и Казахстана составил 38%. При этом сейчас этот показатель находится на комфортно низком уровне в 20%.