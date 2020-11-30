Сбербанк уже договаривается с ЦБ по поводу создания своей цифровой валюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Индексы российских биржевых рынков упали на фоне снижения цен на нефть по итогам торгов 30 ноября. На Мосбирже они снизились до 3107,58 пункта (-1,12%), на РТС они составили 1281,97 пунктов (-1,57%). Курс доллара поднялся до 76,4 рублей (+0,72%), а евро выросло до 91,27 (+0,59%) рублей за единицу.

Цена нефти Brent упала до 47,38 (-1,8%) долларов за баррель. Нефть марки WTI потеряла в стоимости меньше, 0,88%, ее цена составила 44,92 доллара за баррель.

Ситуация в России

Сбербанк собирается выпустить собственную криптовалюту «Сберкоин», заявил глава банка Герман Греф. Она может появиться уже в 2021 году и впишется в стратегию цифрового развития рубля.

Почта России заключила три кредитных соглашения на 7,5 миллиардов рублей. Она собирается потратить деньги на цифровую трансформацию из простого почтового оператора.

Потребительская активность россиян снижается до уровня весенних показателей , заявляет Центробанк. При этом, по итогам 2020 года, сокращение ВВП приблизится к 4% . Как следствие, ожидается, что российская экономика закончит год в депрессивном состоянии , говорит регулятор.

Из-за второй волны коронавируса россияне начали пропускать платежи по автокредитам. В октябре объем просрочки составил рекордные 638 миллионов рублей. По сравнению с сентябрем эта цифра выросла на 10,6%.

Ситуация в мире

Украина и Турция обсуждают возможность создания зоны свободной торговли . Сообщается, что страны собираются сотрудничать в торгово-экономической, энергетической, транспортной и оборонно-промышленной сфере.

Итальянская ФАС оштрафовала Apple на 10 миллионов евро из-за плохого отношения к потребителям. Компания не оповестила покупателей iPhone, что они водонепроницаемы только в определенных условиях и отказалась ремонтировать утопленные гаджеты.

Новая американская вакцина от коронавируса положительно повлияла на экономику страны. Федеральная резервная система США считает, что успех препарата определит рост экономики в среднесрочной перспективе.

Выяснилось, кого новый президент США Джо Байден собирается выдвинуть на пост главы Минфина. Руководить ведомством будет 74-летняя демократка и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен .

Мнения экспертов

Экономисты советуют не спешить отказываться от акций технологического сектора на фоне восстановления политической определенности в США и появления в стране вакцин от коронавируса. Эксперты уверены, привычки, появившиеся за период карантина, поменяются не скоро даже в рамках акций.

Евразийский банк развития провел исследование, согласно которому оптимальный уровень госдолга России и Казахстана составил 38%. При этом сейчас этот показатель находится на комфортно низком уровне в 20%.