В свердловском заксобрании обсуждают болезнь спикера

Людмила Бабушкина продолжает руководить свердловским парламентом удаленно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина заболела. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, об этом полушепотом говорят в кулуарах.

«Диагноз не называют, но говорят, что-то серьезное», — рассказал инсайдер. Людмила Бабушкина ответила на звонок корреспондента, но тут же положила трубку. Депутаты заксобрания на условиях анонимности сообщили, что совещание спикера с ее заместителями, ранее назначенное на 1 декабря, перенесено на начало следующей недели. При этом, в один голос утверждают собеседники в заксобрании, спикер постоянно находится на связи и в курсе всех происходящих событий.

В пресс-службе заксобрания уточнили, что руководитель парламента находится в отпуске с прошлой недели. Данными о состоянии ее здоровья там не располагают. Ранее о том, что она взяла положенный отпуск, агентству сообщала сама Людмила Бабушкина.

Как писало URA.RU, неделю назад руководство заксобрания прошло процедуру вакцинации. Самые решительные из народных избранников поставили вакцину «Спутник-V» от коронавируса. Однако не все коллеги последовали их примеру и привились от пневмококковой инфекции, чтобы в случае заражения COVID-19 избежать побочного осложнения в виде пневмонии. Собеседники агенства не исключают, что к заболеванию Людмилы Бабушкиной могла привести вакцинация.