Президент России Владимир Путин провел в Тобольске совещание по нефтегазохимии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске прошли мероприятия с участием Путина — У СК РФ нет вопросов к высказываниям Навального — в Казани поймали поволжского маньяка — работающим пенсионерам могут повысить выплаты — в Роспотребнадзоре заявили о вакцине от ВИЧ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Путин посетил Тобольск

В Тобольске прошло совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, где присутствовал президент России Владимир Путин. По итогам встречи глава государства дал несколько поручений правительству.

На Навального не будут заводить уголовное дело

Блогер Алексей Навальный может стать фигурантом уголовного дела из-за своих высказываний на радиостанции «Эхо Москвы». Такая информация появилась в СМИ.

Однако в СК РФ заявили, что не собираются проводить проверку высказываний Навального. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Собянин выделил деньги на такси врачам

Власти Москвы выделили более 128 млн рублей для того, чтобы врачи могли бесплатно ездить на такси. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Законопроект об удаленной работе рассмотрят в Совфеде

Законопроект об удаленной работе, принятый 27 ноября депутатами Госдумы, рассмотрят в Совете Федерации. Об этом заявила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Работающим пенсионерам могут повысить выплаты

В России могут проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. Об этом заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

Глава правительства усилил контроль за нацпроектами

Российский премьер-министр Михаил Мишустин усилил контроль над тратами бюджетных средств, выделенных на национальные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

В России есть вакцина от ВИЧ-инфекции

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России уже есть собственные прототипы вакцины от ВИЧ. Об этом она заявила на заседании правительства.

В научном центре «Вектор» URA.RU сообщили, что ведут разработку вакцины уже более 20 лет. По словам главы центра Рината Максютова, уже проводились первые испытания на добровольцах.

В Госдуме предложили проверять детей на наркоманию

При проведении диспансеризации детей необходимо проводить тестирования на алкоголизм и наркоманию. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В Казани арестован маньяк

1 декабря в Казани задержали местного жителя Радика Тагирова, которого подозревают в убийстве более 30 женщин из разных регионов России.

Позже силовики опубликовали видео допроса Тагирова, где он рассказал о мотивах своих преступлений.