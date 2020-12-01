Самое важное в России и в мире на 1 декабря. Путин посетил Тобольск, в Казани поймали поволжского маньяка, пенсионерам могут повысить выплаты

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, отражение, путин владимир, путин на экране, валет, король
Президент России Владимир Путин провел в Тобольске совещание по нефтегазохимии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске прошли мероприятия с участием Путина — У СК РФ нет вопросов к высказываниям Навального — в Казани поймали поволжского маньяка — работающим пенсионерам могут повысить выплаты — в Роспотребнадзоре заявили о вакцине от ВИЧ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Путин посетил Тобольск

  • В Тобольске прошло совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, где присутствовал президент России Владимир Путин. По итогам встречи глава государства дал несколько поручений правительству.

На Навального не будут заводить уголовное дело

Собянин выделил деньги на такси врачам

  • Власти Москвы выделили более 128 млн рублей для того, чтобы врачи могли бесплатно ездить на такси. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Законопроект об удаленной работе рассмотрят в Совфеде

  • Законопроект об удаленной работе, принятый 27 ноября депутатами Госдумы, рассмотрят в Совете Федерации. Об этом заявила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Работающим пенсионерам могут повысить выплаты

Глава правительства усилил контроль за нацпроектами

В России есть вакцина от ВИЧ-инфекции

В Госдуме предложили проверять детей на наркоманию

  • При проведении диспансеризации детей необходимо проводить тестирования на алкоголизм и наркоманию. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В Казани арестован маньяк

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