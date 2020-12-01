В Тобольске прошли мероприятия с участием Путина — У СК РФ нет вопросов к высказываниям Навального — в Казани поймали поволжского маньяка — работающим пенсионерам могут повысить выплаты — в Роспотребнадзоре заявили о вакцине от ВИЧ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 декабря — в обзоре URA.RU:
Путин посетил Тобольск
- В Тобольске прошло совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, где присутствовал президент России Владимир Путин. По итогам встречи глава государства дал несколько поручений правительству.
На Навального не будут заводить уголовное дело
- Блогер Алексей Навальный может стать фигурантом уголовного дела из-за своих высказываний на радиостанции «Эхо Москвы». Такая информация появилась в СМИ.
- Однако в СК РФ заявили, что не собираются проводить проверку высказываний Навального. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Собянин выделил деньги на такси врачам
- Власти Москвы выделили более 128 млн рублей для того, чтобы врачи могли бесплатно ездить на такси. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Законопроект об удаленной работе рассмотрят в Совфеде
- Законопроект об удаленной работе, принятый 27 ноября депутатами Госдумы, рассмотрят в Совете Федерации. Об этом заявила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.
Работающим пенсионерам могут повысить выплаты
- В России могут проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. Об этом заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.
Глава правительства усилил контроль за нацпроектами
- Российский премьер-министр Михаил Мишустин усилил контроль над тратами бюджетных средств, выделенных на национальные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
В России есть вакцина от ВИЧ-инфекции
- По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России уже есть собственные прототипы вакцины от ВИЧ. Об этом она заявила на заседании правительства.
- В научном центре «Вектор» URA.RU сообщили, что ведут разработку вакцины уже более 20 лет. По словам главы центра Рината Максютова, уже проводились первые испытания на добровольцах.
В Госдуме предложили проверять детей на наркоманию
- При проведении диспансеризации детей необходимо проводить тестирования на алкоголизм и наркоманию. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
В Казани арестован маньяк
- 1 декабря в Казани задержали местного жителя Радика Тагирова, которого подозревают в убийстве более 30 женщин из разных регионов России.
- Позже силовики опубликовали видео допроса Тагирова, где он рассказал о мотивах своих преступлений.
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