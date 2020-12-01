01 декабря 2020
30 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 2 декабря. Путин открыл новый завод в Тобольске, онлайн-обучение могут продлить до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное обучение для старшеклассников могут продлить до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава государства посетил Тобольск — дистант могут продлить до конца года — тюменские вузы подписали соглашение — на регион надвигается резкое похолодание. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

Путин посетил Тобольск с официальным визитом

  • Президент России Владимир Путин 1 декабря побывал в Тобольске на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. В частности, глава государства поучаствовал в открытии нового комбината «ЗапСибНефтехим».

В регионе могут продлить онлайн-обучение

  • В крупных городах области до конца года могут продлить дистанционное обучение для старшеклассников. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. В основном эта мера коснется школьников Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска.

Три вуза подписали соглашение

  • ТюмГУ, тюменский медуниверситет и аграрный университет подписали партнерские соглашения в сфере образования и научных исследований. Это было сделано в рамках создания НОЦ — научно-образовательных центров.

Регион ждет резкое похолодание

  • В ночное время 2 и 3 декабря в области температура воздуха может опуститься до -20 градусов. Об этом говорится на официальном сайте Росгидрометцентра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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