Дистанционное обучение для старшеклассников могут продлить до конца года
Глава государства посетил Тобольск — дистант могут продлить до конца года — тюменские вузы подписали соглашение — на регион надвигается резкое похолодание. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:
Путин посетил Тобольск с официальным визитом
- Президент России Владимир Путин 1 декабря побывал в Тобольске на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. В частности, глава государства поучаствовал в открытии нового комбината «ЗапСибНефтехим».
В регионе могут продлить онлайн-обучение
- В крупных городах области до конца года могут продлить дистанционное обучение для старшеклассников. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. В основном эта мера коснется школьников Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска.
Три вуза подписали соглашение
- ТюмГУ, тюменский медуниверситет и аграрный университет подписали партнерские соглашения в сфере образования и научных исследований. Это было сделано в рамках создания НОЦ — научно-образовательных центров.
Регион ждет резкое похолодание
- В ночное время 2 и 3 декабря в области температура воздуха может опуститься до -20 градусов. Об этом говорится на официальном сайте Росгидрометцентра.
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