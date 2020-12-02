Рынок нефти колеблется без определенной динамики на фоне переноса ОПЕК+ заседания для принятия окончательного решения по параметрам сделки о сокращении добычи нефти с 2021 года. Стоимость марки Brent снизилась до 46,91 доллара за баррель (-1,08%). WTI показывает похожую динамику. Она торгуется по 44,01 доллара за бочку (-1,21%)
На момент закрытия Московской биржи курс доллара снизился до 75,84 рубля за единицу (- 0,54). Евро же вырос на 32 копейки, достигнув отметки в 91,48 рубля. Аналитики не исключили, что российская валюта вполне может укрепиться до 74—74,5 рублей за доллар
Ситуация в России
Центробанк России начнет
Более половины жителей России отказались от использования наличных денег при расчетах. Страна оказалась в пятерке лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире.
В ЦБ предупредили об увеличении числа мошенников, которые предлагают инвестировать в псевдо-криптовалюты. Также выросло число финансовых пирамид в интернете.
В 2021 году страховые пенсии по старости будут назначаться при соблюдении трех условий. Это — достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет стажа и накоплении 21 балла пенсионного коэффициента.
Около 100 тысяч семей, в которых с 1 января 2019 года появился третий или последующий ребенок, смогли в рамках госпрограммы
Президент России Владимир Путин заявил, что мировой спрос на продукцию российской нефтегазохимической промышленности в ближайшие пять лет будет
Ситуация в мире
Безоговорочным
В Азию направят примерно 20 танкеров с американской нефтью. Такой объем, по данным Bloomberg, необходим, поскольку страны находящиеся в той части света
Две крупные британские торговые сети
Мнения экспертов
Кризис 2020 года стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он отметил, что за последний год в мире удвоилось число людей, столкнувшихся с угрозой голода, а уровень «крайней нищеты» вырос впервые за 22 года.
В кризис больше остальных регионов могут пострадать Хакасия, Еврейская автономная область, Калмыкия, Удмуртия, Адыгея, Башкортостан, Карелия и Курганская область из-за высокого уровня расходов и низких доходов. Директор Центра региональной политики РАНХиГС, эксперт в экономической политике правительства Владимир Климанов считает, то без мер помощи и новых долговых обязательств они не смогут справиться с этой ситуацией.
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