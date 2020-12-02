Новости кризиса 2 декабря. Названы три условия выхода на пенсию в 2021 году, части россиян списали ипотеку

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Тысячи россиян смогли списать часть ипотеки Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Рынок нефти колеблется без определенной динамики на фоне переноса ОПЕК+ заседания для принятия окончательного решения по параметрам сделки о сокращении добычи нефти с 2021 года. Стоимость марки Brent снизилась до 46,91 доллара за баррель (-1,08%). WTI показывает похожую динамику. Она торгуется по 44,01 доллара за бочку (-1,21%)

На момент закрытия Московской биржи курс доллара снизился до 75,84 рубля за единицу (- 0,54). Евро же вырос на 32 копейки, достигнув отметки в 91,48 рубля. Аналитики не исключили, что российская валюта вполне может укрепиться до 74—74,5 рублей за доллар при позитивном решении со стороны ОПЕК+.

Ситуация в России

Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль. Передаваться цифровой рубль будет от одного пользователя к другому при помощи кода с одного электронного кошелька на другой. По мнению заместителя главы ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, наличные деньги не исчезнут с появлением цифровых.

Более половины жителей России отказались от использования наличных денег при расчетах. Страна оказалась в пятерке лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире.

В ЦБ предупредили об увеличении числа мошенников, которые предлагают инвестировать в псевдо-криптовалюты. Также выросло число финансовых пирамид в интернете.

В 2021 году страховые пенсии по старости будут назначаться при соблюдении трех условий. Это — достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет стажа и накоплении 21 балла пенсионного коэффициента.

Около 100 тысяч семей, в которых с 1 января 2019 года появился третий или последующий ребенок, смогли в рамках госпрограммы списать часть ипотечного кредита. Каждая такая семья может рассчитывать на списание до 450 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что мировой спрос на продукцию российской нефтегазохимической промышленности в ближайшие пять лет будет расти ежегодно на 4%. Затем же ожидается его снижение на 0,1%. Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента рассмотреть распространение мер поддержки нефтегазохимической отрасли. Речь идет о введении мер по стимулированию инвестиций и производства.

Ситуация в мире

Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару. Также серьезно подрос и китайский юань, подскочивший с 12 места на конец октября до 5 места в рейтинге мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

В Азию направят примерно 20 танкеров с американской нефтью. Такой объем, по данным Bloomberg, необходим, поскольку страны находящиеся в той части света опережают другие по темпам восстановления от пандемии.

Две крупные британские торговые сети объявили о банкротстве. Arcadia Group и Debenhams находятся на грани закрытия из-за мирового кризиса.

Мнения экспертов

Кризис 2020 года стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он отметил, что за последний год в мире удвоилось число людей, столкнувшихся с угрозой голода, а уровень «крайней нищеты» вырос впервые за 22 года.

В кризис больше остальных регионов могут пострадать Хакасия, Еврейская автономная область, Калмыкия, Удмуртия, Адыгея, Башкортостан, Карелия и Курганская область из-за высокого уровня расходов и низких доходов. Директор Центра региональной политики РАНХиГС, эксперт в экономической политике правительства Владимир Климанов считает, то без мер помощи и новых долговых обязательств они не смогут справиться с этой ситуацией.

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