В России суточный прирост выздоровевших от коронавируса превысил число новых зараженных. Это следует из статистики федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 25 345 случаев COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. От инфекции скончались 589 пациентов, 26 882 выздоровели. Всего с начала пандемии выявлено 2 347 401 случай заражения. Из них 1 830 349 победили вирус, 41 053 умерли.
Больше всего зараженных за прошедший день обнаружено в Москве (+5 191). Следом идет Санкт-Петербург (+3 684), третье место занимает Московская область, где коронавирус поставили 1 148 жителям.
Среди регионов УрФО лидером по числу заболевших остается Свердловская область с 370 случаями. В Пермском крае — 304. В Челябинской области обнаружили 290 больных коронавирусом, в ХМАО (217 заболевших за сутки). В ЯНАО и Тюменской областях выявлено 199 и 160 новых случаев соответственно. В Курганской области зафиксировано 106 случаев заражения.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что даже легкая форма коронавируса может привести к преждевременному старению, пишет «
Подписывайтесь на URA.RU в