Свердловская статистика больных коронавирусом ухудшилась

Число заболевших вновь выросло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 2 декабря выявлено 370 заболевших COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. После четырехдневного снижения число заболевших вновь стало расти.

«Состояние 575 госпитализированных оценивается как тяжелое, 332 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 147, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга) — 2 373», — уточнили в штабе.

За сутки зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертей среди заболевших коронавирусом — 1 047. Выписано 374 человека. Общее число выздоровевших свердловчан достигло 39 288 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 47 063 случая.