01 декабря 2020

Свердловская статистика больных коронавирусом ухудшилась

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Число заболевших вновь выросло Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 2 декабря выявлено 370 заболевших COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. После четырехдневного снижения число заболевших вновь стало расти.

«Состояние 575 госпитализированных оценивается как тяжелое, 332 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 147, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга) — 2 373», — уточнили в штабе.

За сутки зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертей среди заболевших коронавирусом — 1 047. Выписано 374 человека. Общее число выздоровевших свердловчан достигло 39 288 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 47 063 случая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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