01 декабря 2020

Свердловский губернатор ломает график из-за статусного гостя

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений, мешков александр
Куйвашев отменил заседание Совбеза региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участников совместного заседания Координационного совета и Совета безопасности свердловской области, запланированного на 3 декабря, предупредили об отмене мероприятия, сообщили URA.RU два представителя правительства региона. Отмена встречи связана с изменением планов Евгения Куйвашева, уточняют чиновники.

«Евгений Куйвашев готовится к визиту статусного гостя, в связи с этим мероприятие перенесено на неопределенный срок», — уточнил собеседник в окружении главы региона. Глава министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев подтвердил факт переноса мероприятия.

В четверг, 3 декабря, губернатор помимо заседания с участием Координационного совета и Совбеза региона планировал принять участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина и провести заседание правительства региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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