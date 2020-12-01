Свердловский губернатор ломает график из-за статусного гостя

Куйвашев отменил заседание Совбеза региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участников совместного заседания Координационного совета и Совета безопасности свердловской области, запланированного на 3 декабря, предупредили об отмене мероприятия, сообщили URA.RU два представителя правительства региона. Отмена встречи связана с изменением планов Евгения Куйвашева, уточняют чиновники.

«Евгений Куйвашев готовится к визиту статусного гостя, в связи с этим мероприятие перенесено на неопределенный срок», — уточнил собеседник в окружении главы региона. Глава министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев подтвердил факт переноса мероприятия.

В четверг, 3 декабря, губернатор помимо заседания с участием Координационного совета и Совбеза региона планировал принять участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина и провести заседание правительства региона.