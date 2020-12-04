Губернатор ХМАО раскритиковала мэрию Ханты-Мансийска

Губернатору ХМАО показали, что в торговых центрах Ханты-Мансийска не соблюдают масочный режим Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Волонтеры нашли нарушения в торговых центрах Ханты-Мансийска. Оказалось, что ни один сотрудник ТЦ не носит маску правильно, а некоторые обходятся без нее. Результаты видеорейда показали губернатору ХМАО Наталье Комаровой в прямом эфире. Глава округа упрекнула контролирующие органы в бездействии и попросила объяснений у администрации Ханты-Мансийска.

«Видим, что недостаточно принимаем мер, поскольку есть такие нарушения. Усилим контроль, проведем разъяснительную работу с руководителями торговых объектов. А руководителей торговых центров сразу же после эфира пригласим для беседы», — ответила заместитель главы города Ирина Черкунова.

«Вы еще чай им налейте, по голове погладьте и спасибо скажите», — сразу же ответила губернатор. Комарова порекомендовала руководству города пересмотреть подход к организации безопасности. «Медиа-волонтеру спасибо большое. Руководству Ханты-Мансийска, пока „не спасибо“», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО не смогла вызвать врачей в прямом эфире. Время ожидания составило больше шести минут, из-за чего Комаровой пришлось продолжить эфир не дождавшись ответа.