04 декабря 2020
03 декабря 2020

Пациентке в курганской больнице продали бесплатные бахилы

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , пациент, медсестра, бахилы, врач, доктор
Пациентке Мокроусовской ЦРБ пришлось купить бахилы за 15 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Мокроусовского района (Курганская область) в больнице продали бахилы за 15 рублей. Об этом она написала 4 декабря под постом в instagram-аккаунте губернатора региона Вадима Шумкова. В областном депздраве ответили, что бахилы в больнице выдают бесплатно.

«У нас в Мокроусово в больнице продают бахилы по 15 рублей. Это правильно или нет?» — написала пользователь dzhabidze.rais. Она уточнила, что если бы не купила бахилы, ее бы не пустили.

Обратившейся ответили представители областного депздрава. «По информации, предоставленной Мокроусовской ЦРБ, бахилы пациентам выдаются бесплатно перед входом в кабинеты поликлиники», — объяснили они. Представители ведомства добавили, что по данному факту будет проведена проверка.

В 2015 году бахилы продавали в гардеробе Далматовской центральной районной больницы Курганской области. Тогда по требованию прокурора торговля была прекращена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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