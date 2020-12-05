Майли Сайрус снялась обнаженной в поддержку нового альбома. Фото

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Новый альбом Майли Сайрус вышел в конце ноября Фото: Instagram Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус снялась обнаженной. Фотографии сделаны для январского номера журнала The Rolling Stone. Их певица опубликовала в Instagram.

«По крайней мере я даю прессе что-то, о чем они могут написать», — написала Сайрус под фотографией обложки журнала. «Они сказали мне прикрыть это [грудь], но я пошла другим путем», — добавила певица под снимком, где обнаженный бюст прикрывает логотип журнала.

Съемки в The Rolling Stones приурочены к выходу нового альбома Сайрус Plastic Hearts. Релиз альбома из 15 композиций состоялся 27 ноября.

Фото: Instagram Майли Сайрус

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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