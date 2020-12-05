Певица Майли Сайрус снялась обнаженной. Фотографии сделаны для январского номера журнала The Rolling Stone. Их певица опубликовала в Instagram.
«По крайней мере я даю прессе что-то, о чем они могут написать», — написала Сайрус под фотографией обложки журнала. «Они сказали мне прикрыть это [грудь], но я пошла другим путем», — добавила певица под снимком, где обнаженный бюст прикрывает логотип журнала.
Съемки в The Rolling Stones приурочены к выходу нового альбома Сайрус Plastic Hearts. Релиз альбома из 15 композиций состоялся 27 ноября.
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