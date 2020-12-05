Рубль теряет силу перед долларом, но укрепляется по отношению к евро Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рубль за последние сутки немного потерял в цене по отношению к доллару — за него нужно отдать 75,24 рубля (+0,05). В то же время он укрепляется к евро, одна единица которого стоит 90,26 рубля, тогда как сутки назад торговалась по 91,19. На нефтяном рынке ситуация также разнонаправленна — баррель Brent вырос в цене до 49,24 долларов (днем ранее было 47,96), а WTI ушел вниз до 46,09 (вчера было 46,39) доллара.

Ситуация в России

За 11 месяцев инфляция в РФ превысила прогноз правительства на весь 2020 год, сообщили в Росстате. С января по ноябрь цены выросли на 4,05%. Кабмин предполагал, что годовой рост будет 3,8%.

Российским педагогам нужно изменить зарплату, увеличив окладную часть, предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она считает, что правительство должно уделить внимание этому вопросу.

В России хотят внести новые изменения в пенсионную систему. Предполагается рост минимального рабочего стажа в два раза и увеличение взносов в Пенсионный фонд. Инициаторами предложения стали специалисты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС.

Медикам, борющимся с COVID, увеличат выплаты, сообщили в правительстве. Однако это коснется только врачей в закрытых городах Дальнего Востока и Крайнего севера.

За ноябрь россияне купили больше долларов и евро, чем продали. По сравнению с октябрем покупка долларов увеличилась на 9%, евро — на 12,6%.

Ситуация в мире

Ключевые индексы биржи Нью-Йорка уверенно росли до закрытия торгов. Так, индекс Dow Jones вырос на 248,74 пункта до 30 218,26. Индекс S&P 500 поднялся на 32,40 пункта до показателя в 3 699,12. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 87,05 пункта до уровня 12 464,23.

Избранный президент США Джо Байден намерен добиваться выделения сотен миллиардов долларов для помощи экономики страны. Деньги демократ хочет тратить на восстановление показателей, упавших из-за пандемии, а также на помощь гражданам.

Устранение последствий взрыва в порту Бейрута 4 августа обойдется в 2,5 миллиарда долларов . Работы планируется выполнить за 18 месяцев. План разработан специалистами Евросоюза, ООН и Всемирного банка.

Мнения и прогнозы экспертов

Перед Новым годом часть россиян может лишиться новогодних бонусов, а также части зарплаты, считает экономист Константин Юрченко. Эксперт призывает не ждать новогодних чудес и готовиться к тому, что в 2021 году ситуация не улучшится.

В начале 2021 года курс доллара может вырасти до 90 рублей, прогнозирует финансист и бизнесмен Дмитрий Котов. При этом до конца года курс не изменится, так как его искусственно сдерживает правительство, считает он.

Выходной 31 декабря поможет экономике России, считает президента Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его мнению, если людям не нужно будет работать в канун Нового года, у них будет больше времени на шоппинг, за счет чего вырастет потребительская активность.