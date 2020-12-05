Почему в России начали менять ПДД перед Новым годом. Заявление автоэксперта Асланяна

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Автоэксперт считает, что многочисленные новые правила для водителей нужны ГАИ, чтобы получать деньги от населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перемены в ПДД и правилах сдачи на права перед Новым годом вызваны желанием МВД получить больше денег от водителей. Такое предположение URA.RU высказал независимый автоэксперт Сергей Асланян.

«То, что у нас сейчас срочно пытаются сделать с автошколами, с аптечками, с алкотестерами, говорит о том, что кормовая база у гаишников резко сократилась и нужно иметь возможность для более широкого спектра давления на водителя», — считает Асланян.

Эксперт уверен, что такая активность МВД связана с пандемией коронавируса. На дорогах стало меньше автомобилистов из-за карантина, а соответственно, снизилось и количество штрафов и взяток, которые получают ГАИ, считает Асланян. Поэтому теперь они стараются выправить финансовые показатели и вводят новые нормы.

«ГАИ не занимается улучшением, не занимается безопасностью на дороге, не занимается регулированием. ГАИ занимается придумыванием препятствий, преодоление которых требует денег», — пояснил автоэксперт. Редакция URA.RU направило запрос в МВД, ответ на момент публикации новости не получен.

В России усложняют правила сдачи экзамена на права. Нововведения коснутся и автомобильной аптечки, и, вероятно, ремонта машин. Некоторые изменения вступят в силу уже с 1 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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