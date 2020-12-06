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Самое актуальное в Курганской области на 7 декабря. Школьники вернутся за парты, власти отказались делать 31 декабря выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, шадринская больница
Губернатор Вадим Шумков проверил лечебные учреждения в Шадринске (архивное фото). Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Старшеклассники перейдут на очное обучение — губернатор проверил больницы Шадринска — последний день года останется рабочим — аптечная сеть не смогла закупить важные препараты. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Школы перейдут на очное обучение

  • С 7 декабря ученики 9 и 11 классов возобновят очное обучение. Однако 9-классники Кургана останутся на дистанционном обучении. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона проверил больницы в Шадринске

  • Губернатор Вадим Шумков проверил больницы и поликлиники в Шадринске. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Также он сообщил, что планируется ремонт поликлиники, находящейся рядом с ЦРБ.

31 декабря останется рабочим днем

Госаптека не смогла закупить важные лекарства

  • Государственная сеть аптек «Курганфармация» не смогла закупить препараты «Дексаметазон» и «Гриппферон» для лечения коронавируса и онкозаболеваний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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