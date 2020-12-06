Губернатор Вадим Шумков проверил лечебные учреждения в Шадринске (архивное фото).
Старшеклассники перейдут на очное обучение — губернатор проверил больницы Шадринска — последний день года останется рабочим — аптечная сеть не смогла закупить важные препараты. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:
Школы перейдут на очное обучение
- С 7 декабря ученики 9 и 11 классов возобновят очное обучение. Однако 9-классники Кургана останутся на дистанционном обучении. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Глава региона проверил больницы в Шадринске
- Губернатор Вадим Шумков проверил больницы и поликлиники в Шадринске. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Также он сообщил, что планируется ремонт поликлиники, находящейся рядом с ЦРБ.
31 декабря останется рабочим днем
- Власти региона отказались делать 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU сообщил лидер курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин, который был инициатором предложения.
Госаптека не смогла закупить важные лекарства
- Государственная сеть аптек «Курганфармация» не смогла закупить препараты «Дексаметазон» и «Гриппферон» для лечения коронавируса и онкозаболеваний.
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