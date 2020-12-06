Для посещения кафе и ресторанов придется регистрироваться в специальной системе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Для посещения ресторанов придется регистрироваться — будут повышены выплаты некоторым жителям Югры — в школы закупят защитные экраны — египтяне поступили в сургутский вуз. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

В Югре ввели новое ограничение

Жителям ХМАО с 7 декабря нужно будет регистрироваться в системе «Цифровое уведомление» при посещении ресторанов и кафе. Такое распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова. Кроме того, с 25 декабря по 11 января 2021 года будет произведена дезинфекция подъездов в жилых домах.

В школы закупили защитные экраны

Власти ХМАО закупили защитные экраны для школьных учителей. Это избавит их от использования медицинских масок. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Югорчанам повысят выплаты

С 1 января в регионе увеличат на 3,5% ежемесячные выплаты для девяти категорий граждан. Такое решение было принято на очередном заседании правительства округа.

В СурГУ поступили 10 египтян

В мединститут Сургутского университета поступили 10 студентов из Египта. Они будут учиться на факультете «Лечебное дело». Для их обучения вузу пришлось перевести на английский язык более 90 учебных программ.