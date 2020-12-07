К концу года доллар вновь может вырасти к рублю Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Иран готов нарастить экспорт нефти до двух миллионов баррелей в сутки, если американская сторона снимет санкции. Об этом рассказал глава ближневосточного государства Хасан Роухани. На фоне подобных заявлений, когда крупные экспортеры нефти пытаются снижать поставки и добычу, цены на «черное золото» начали проседать в начале торговой недели. Февральский фьючерс нефти Brent торгуется по 49,01 доллара за баррель (-0,49%), январский WTI — 46,02 доллара за бочку (-0,52%).

К концу года доллар вновь подорожает по отношению к рублю, считает основатель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова. По ее мнению, это произойдет из-за новогодних праздников, характеризующихся периодом покупок и поездок за границу. По данным Московской биржи за 4 декабря, за доллар дают 74,05 рубля (-0,40), за евро — 89,80 рубля (-0,60).

Ситуация в России

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть новую программу поддержки семей с детьми, которое предполагает упрощенное получение средств для компенсации ипотечного кредита. Парламентарии считают, что для многих семей решение этого вопроса поможет быстрее закрыть кредит. Речь идет о выплате семьям, в которых младший ребенок родился не раньше 2019 года. В этом случае им полагается вычет в 450 тысяч рублей долга.

Россия за шесть лет не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов. Поставки «санкционных» товаров продолжают поступать в страну, но уже через третьи страны. К такому выводу пришли исследователи Национального рейтингового агентстве (НРА). Исследователи отмечают, что внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не подпавших под санкции.

Правительство РФ 7 декабря рассмотрит вопрос об упрощении процедуры и сроков получения вычетов с налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Процесс может стартовать уже с 1 января 2021 года. Россиянам больше не потребуется собирать и сдавать кипу бумажных документов для Федеральной налоговой службы (ФНС). Для получения денег от государства потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.

Что происходит в мире

В то время, как мир все сильнее погружается во вторую волную пандемии коронавируса, Китай, откуда пошла инфекция, начинает показывать экономический рост. Внешний товарооборот КНР за январь — ноябрь текущего года вырос на 0,6%, составив 4,17 трлн долларов.

Великобритания и Евросоюз (ЕС) устранили одно из ключевых противоречий, мешающих сторонам заключить соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле. Информированные источники в Брюсселе, сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании.

Прогнозы и мнения экспертов

Пенсионный возраст в России могут повысить не раньше, чем через 20 лет. Такое мнение выразил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин.

В России необходимо вводить налог на бездетность, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился глава московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов. Однако сенатор Совета Федерации, председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова высказалась против данной инициативы.

В России может начаться масштабный кризис по сценарию финансовой катастрофы в США 2008 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист Константин Селянин. По его словам, растущая долговая нагрузка россиян вызовет ухудшение экономической ситуации в стране. Кризис в России может быть сравним с кризисом в США 2008 года. Экономист уверен, что доллар и евро существенно подорожают в 2021 году.

Отключение России от платежной системы SWIFT, которое предлагает глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, вызовет кризис среди элит, олигархов и офисных работников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергей Суспицын.