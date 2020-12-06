В больнице Тюменской области неисправен единственный аппарат КТ

Компьютерный томограф в областной больнице №3 необходимо постоянно перезагружать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) в областной больнице №3 проблемы с единственным аппаратом компьютерной томографии. Что случилось с оборудованием, и как это скажется на пациентах, URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Аппарат работает, но с небольшими сбоями. Приходится часто перезагружать его, что требует времени и, конечно, неудобно как для пациентов, так и для медперсонала. Больница обратилась в компанию, которая осуществляет гарантийное обслуживание. Специалисты в ближайшее время проведут диагностику, после чего недочёты будут исправлены», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

При этом в департаменте пояснили, что перенаправление пациентов в другие учреждения для прохождения КТ не потребуется. В больнице есть и иные виды рентгенологического исследования, а для тех обследований, для которых применяется томограф, его мощности достаточно.

В группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» жители города выражают недовольство сложившейся ситуацией. «Да если после шести вечера привозят по 17 человек с инфекции, а в течение дня сколько он делает, вот и вышел из строя», — пишет Ольга Надеина. «Может пора купить второй аппарат: для удобства, и вот таких случаев? В условиях пандемии, когда всех с района везут в Тобольск, оказалось, что его одного не достаточно, да и люди жалуются, что приходится долго ждать своей очереди», — пишет Татьяна Зенкина. В депзраве региона на это ответили, что медицина в условиях пандемии работает в очень напряженном режиме.