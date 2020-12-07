Как показала экспертиза, в одной из серий препарата действующее вещество распределено неравномерно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО приостановили реализацию некоторых партий препарата «Голда МВ», предназначенного для больных диабетом. Об этом URA.RU рассказали в региональном Росздравнадзоре. Производителем таблеток является ООО «Фармасинтез-Тюмень».

«В соответствии с информацией о выявлении недоброкачественного лекарственного препарата „Голда МВ“, территориальным органом Росздравнадзора принято решение о приостановлении реализации серий лекарственного препарата на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа», — рассказали URA.RU в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Речь идет о серии препарата для больных сахарным диабетом второго типа. Производит лекарство ООО «Фармасинтез-Тюмень». Как пояснили в Росздравнадзоре, изымать из продажи будут не все лекарство, а лишь его часть. А именно — упаковки по 10 таблеток с дозировкой по 30 мг. В них обнаружено нарушение качества по показателю «Однородность дозирования». Другими словами, действующее вещество по таблеткам распределено неравномерно.

Теперь аптекам трех регионов нужно провести инвентаризацию и не продавать эту серию до появления результатов нового исследования. В областном Росздравнадзоре отметили, что это не повлечет за собой проблем для потребителей препарата — купить его можно будет в других формах.