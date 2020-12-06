В Кургане студенты получат по 7 тысяч рублей из-за коронавируса

В Курганской области студентам медицинских колледжей будут выплачивать социальные выплаты за прохождение практики в условиях пандемии коронавируса. Такое постановление регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.
«Установить специальные социальные выплаты в размере 7000 рублей в месяц обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования образовательных организаций Курганской области в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Постановление предполагает выплаты только за ноябрь и декабрь 2020 года.
Деньги смогут получить студенты-очники, которые проходили практическую подготовку в медицинских организациях Курганской области, если с ними в этот период не заключался трудовой договор. Еще одно условие — участие студентов в мероприятиях, связанных с профилактикой или снижением рисков распространения COVID.
Деньги за ноябрь студентам должны выдать до 20 декабря, за декабрь — до конца года. Обеспечить выплаты поручено департаменту здравоохранения за счет средств, предусмотренных региональной госпрограммой «Развитие здравоохранения».
Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ выделили более 26 млрд рублей на выплаты для медиков. Отмечалось, что часть этих денег получат студенты-медики, которые помогают в борьбе с COVID-19.
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