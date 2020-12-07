Ольга Бурлакова рассказала, чем заменить потенциально опасные продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фастфуд, молоко, сладости, алкоголь, а также крепкий чай и кофе повышают вероятность заражения коронавирусом. Об этом рассказала терапевт Ольга Бурлакова.

«Потребление продуктов, которые смещают кислотно-щелочное равновесие, может приводить к снижению иммунитета», — приводит слова Бурлаковой News.ru . Она рекомендовала заменить коровье молоко на козье или растительное, белую муку — на цельнозерновую, а сливочное масло — на топленое. По ее словам, это поможет поддерживать иммунитет на нужном уровне.

Психолог и нарколог Алексей Луньков заявил, что алкоголь пагубно влияет на иммунную систему. Он пояснил, что при употреблении спиртных напитков организм тратит энергию на то, чтобы избавиться от алкоголя, и беспомощен перед бактериями и вирусами из внешней среды. Также ученые предполагают, что люди, которые чаще употребляет в пищу капусту и кисло-молочные продукты, имеют больше шансов победить коронавирус, чем те, кто придерживается средиземноморской диеты.