Экс-мэр продает медучреждение в Пермском крае

Построенное здание для почечных больных пустует Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермском городе Чернушка выставлено на продажу новое здание, в котором предполагалось разместить центр гемодиализа. Владелец объекта, бывший глава населенного пункта Иван Ратегов, продает его за 45,5 млн рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что строительством здания занималась фирма «Пирамида», директором которой он является.

«Мы начали его строить три года назад. Инвестором выступила компания MCP-Medicare. В июле этого года мы сдали объект в эксплуатацию, инвестор должен был его принять, но на контакт с нами они не идут», — сказал Ратегов. Он пояснил, что здание выставлено на продажу по требованию банка.

При этом, по словам Ратегова, сейчас ведутся переговоры с другими участниками рынка. Поэтому целевое назначение здания не изменится— в нем расположится центр гемодиализа. «Ведутся переговоры с фирмой „Нью Лайф“ из Екатеринбурга. Они, предварительно, готовы запустить центр гемодиализа. Если до пятницы MCP-Medicare не даст ответа, будет приниматься решение», — добавил Ратегов.

Сейчас MCP-Medicare имеет центры гемодиализа в Перми, Березниках, Краснокамске, Кудымкаре, Чайковском, указано на сайте компании. Агентство направило запрос в компанию. Получить комментарий главы Чернушки Михаила Шестакова не удалось, он отказался о общения с корреспондентом URA.RU.

Ратегов в разные годы занимал пост главы Чернушки. В августе 2019 года он досрочно сложил с себя полномочия мэра. URA.RU писало, что почечные больные в Чернушке несколько лет добиваются открытия центра гемодиализа. Сейчас им приходится ездить в Чайковский, расположенный в 150 километрах от Чернушки, чтобы получить необходимую медпомощь.