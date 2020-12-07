В курганском районе нашли кандидатов на замену главе из ЯНАО

На пост главы Белозерского района претендуют три кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На должность главы Белозерского района Курганской области претендуют три кандидата. Все они прошли конкурсный отбор, сообщается на сайте администрации муниципалитета. Предыдущий глава района, приехавший с Ямала, проработал на этой должности около года.

«Все три претендента прошли конкурсные процедуры и по решению конкурсной комиссии зарегистрированы кандидатами на должность главы Белозерского района», — говорится в сообщении. Кандидатов оценивали по трем критериям: образование, программа первоочередных мероприятий развития района, индивидуальное собеседование. По итогам заседания комиссии лидером стал первый замглавы района Александр Завьялов, набравший максимально возможные 14 баллов.

В конкурсе также участвовали два сотрудника районной администрации. Врио замглавы района Станислав Еланцев набрал 12,9 балла, главный специалист по градостроительной деятельности Вячеслав Гиндулин — 10,8 балла. Оба преодолели необходимый порог в семь баллов. Окончательное решение, кто возглавит Белозерский район, примет местная дума. Заседание назначено на 9 декабря.

Еланцев и Гиндуллин участвуют в конкурсе на должность главы Белозерского района не в первый раз. В апреле 2019 года они также выдвигали свои кандидатуры. Тогда кресло главы досталось Сергею Зяблову, который до избрания работал первым замдиректора департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Зяблов возглавлял муниципалитет до середины июля 2020 года, а затем уволился, чтобы возглавить региональный департамент АПК. В этой должности он проработал всего три недели. Сейчас Белозерским районом временно руководит Завьялов.