Фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок за убийство, выпустят из колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава области продлил карантинные меры — совещание с кураторами строительства — будут выпущены облигации займа — фотографа Лошагина выпустят из колонии — СК прекратило уголовное дело в отношении ректора медвуза. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Продлен карантинный режим

Глава региона Евгений Куйвашев на две недели продлил ограничения, связанные с коронавирусом. Продлен запрет на ночную работу предприятий общепита и режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет.

Глава области проведет совещание со строителями

Губернатор Евгений Куйвашев 9 декабря готовит совещание с кураторами строительной отрасли Екатеринбурга. В частности, на встречу приглашены замгубернатора Сергей Швиндт, министр строительства Михаил Волков, мэр Александр Высокинский и его заместитель по строительству Алексей Бирюлин.

Область выпустит облигации займа

Минфин региона разместит на бирже облигации Свердловской области на 10 миллиардов рублей. Размещение займа пройдет на Московской бирже 17 декабря.

Прекращено дело против ректора медвуза

Региональное управление СКР прекратило уголовное преследование ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун. Ранее дело было возбужденно по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Фотографа Лошагина выпустят из-под стражи

Фотографа Дмитрия Лошагина, которого осудили за убийство, выпустят из колонии.

По информации источников агентства, его выпустят не ранее января 2021 года.