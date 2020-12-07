Фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок за убийство, выпустят из колонии
Глава области продлил карантинные меры — совещание с кураторами строительства — будут выпущены облигации займа — фотографа Лошагина выпустят из колонии — СК прекратило уголовное дело в отношении ректора медвуза. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:
Продлен карантинный режим
- Глава региона Евгений Куйвашев на две недели продлил ограничения, связанные с коронавирусом. Продлен запрет на ночную работу предприятий общепита и режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет.
Глава области проведет совещание со строителями
- Губернатор Евгений Куйвашев 9 декабря готовит совещание с кураторами строительной отрасли Екатеринбурга. В частности, на встречу приглашены замгубернатора Сергей Швиндт, министр строительства Михаил Волков, мэр Александр Высокинский и его заместитель по строительству Алексей Бирюлин.
Область выпустит облигации займа
- Минфин региона разместит на бирже облигации Свердловской области на 10 миллиардов рублей. Размещение займа пройдет на Московской бирже 17 декабря.
Прекращено дело против ректора медвуза
- Региональное управление СКР прекратило уголовное преследование ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун. Ранее дело было возбужденно по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Фотографа Лошагина выпустят из-под стражи
- Фотографа Дмитрия Лошагина, которого осудили за убийство, выпустят из колонии.
- По информации источников агентства, его выпустят не ранее января 2021 года.
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