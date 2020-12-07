07 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 8 декабря. Продлены ограничения из-за COVID, фотографа Лошагина выпустят из колонии

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Суд по делу Лошагина. Екатеринбург, лошагин дмитрий
Фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок за убийство, выпустят из колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава области продлил карантинные меры — совещание с кураторами строительства — будут выпущены облигации займа — фотографа Лошагина выпустят из колонии — СК прекратило уголовное дело в отношении ректора медвуза. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Продлен карантинный режим

  • Глава региона Евгений Куйвашев на две недели продлил ограничения, связанные с коронавирусом. Продлен запрет на ночную работу предприятий общепита и режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет.

Глава области проведет совещание со строителями

  • Губернатор Евгений Куйвашев 9 декабря готовит совещание с кураторами строительной отрасли Екатеринбурга. В частности, на встречу приглашены замгубернатора Сергей Швиндт, министр строительства Михаил Волков, мэр Александр Высокинский и его заместитель по строительству Алексей Бирюлин.

Область выпустит облигации займа

  • Минфин региона разместит на бирже облигации Свердловской области на 10 миллиардов рублей. Размещение займа пройдет на Московской бирже 17 декабря.

Прекращено дело против ректора медвуза

  • Региональное управление СКР прекратило уголовное преследование ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун. Ранее дело было возбужденно по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Фотографа Лошагина выпустят из-под стражи

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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