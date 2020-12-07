Студенты медколледжей будут получать деньги за прохождение практики
Курганский район обретет руководителя — студенты будут получать деньги за работу в больницах — выявлены нарушения у поставщика продуктов в военную часть — замглавы региона пойдет под суд. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:
Определились кандидаты на пост главы курганского района
- На должность главы Звериноголовского района претендуют два кандидата, которые прошли конкурсные процедуры. На кресло руководителя 8 декабря могут быть избраны первый замглавы района Олег Курочкин или главный специалист по ГО и ЧС администрации района Александр Сычев.
Студентам-медикам выплатят деньги за работу с COVID-пациентами
- Студенты медколледжей получат социальные выплаты за прохождение практики в условиях пандемии коронавируса. Власти будут выплачивать им по семь тысяч рублей в месяц.
Россельхознадзор выявил нарушения в воинской части
- Служащие военной части Курганской области питались продуктами, которые изготавливались и хранились с нарушениями норм. В них были обнаружены сальмонеллы и опасные бактерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Экс-замгубернатора пойдет под суд
- Завершено следствие по делу бывшего первого замгубернатора области Сергея Пугина. Ему предъявлено обвинение в пяти преступлениях, связанных с коррупцией. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
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