07 декабря 2020
06 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 8 декабря. Студенты-медики получат выплаты, бывшего чиновника будут судить за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты медколледжей будут получать деньги за прохождение практики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский район обретет руководителя — студенты будут получать деньги за работу в больницах — выявлены нарушения у поставщика продуктов в военную часть — замглавы региона пойдет под суд. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Определились кандидаты на пост главы курганского района

  • На должность главы Звериноголовского района претендуют два кандидата, которые прошли конкурсные процедуры. На кресло руководителя 8 декабря могут быть избраны первый замглавы района Олег Курочкин или главный специалист по ГО и ЧС администрации района Александр Сычев.

Студентам-медикам выплатят деньги за работу с COVID-пациентами

  • Студенты медколледжей получат социальные выплаты за прохождение практики в условиях пандемии коронавируса. Власти будут выплачивать им по семь тысяч рублей в месяц.

Россельхознадзор выявил нарушения в воинской части

  • Служащие военной части Курганской области питались продуктами, которые изготавливались и хранились с нарушениями норм. В них были обнаружены сальмонеллы и опасные бактерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Экс-замгубернатора пойдет под суд

  • Завершено следствие по делу бывшего первого замгубернатора области Сергея Пугина. Ему предъявлено обвинение в пяти преступлениях, связанных с коррупцией. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

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