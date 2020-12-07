Студенты медколледжей будут получать деньги за прохождение практики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский район обретет руководителя — студенты будут получать деньги за работу в больницах — выявлены нарушения у поставщика продуктов в военную часть — замглавы региона пойдет под суд. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Определились кандидаты на пост главы курганского района

На должность главы Звериноголовского района претендуют два кандидата, которые прошли конкурсные процедуры. На кресло руководителя 8 декабря могут быть избраны первый замглавы района Олег Курочкин или главный специалист по ГО и ЧС администрации района Александр Сычев.

Студентам-медикам выплатят деньги за работу с COVID-пациентами

Студенты медколледжей получат социальные выплаты за прохождение практики в условиях пандемии коронавируса. Власти будут выплачивать им по семь тысяч рублей в месяц.

Россельхознадзор выявил нарушения в воинской части

Служащие военной части Курганской области питались продуктами, которые изготавливались и хранились с нарушениями норм. В них были обнаружены сальмонеллы и опасные бактерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Экс-замгубернатора пойдет под суд

Завершено следствие по делу бывшего первого замгубернатора области Сергея Пугина. Ему предъявлено обвинение в пяти преступлениях, связанных с коррупцией. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.