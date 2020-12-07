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Самое актуальное в ЯНАО на 8 декабря. Начинается суд над налоговиками, из аэропорта запустят автобусы, студентам медучилищ будут платить

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, взлетное поле
Из аэропорта Нового Уренгоя запустят рейсовые автобусы до центра города Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Из аэропорта Нового Уренгоя запустят автобусы — студенты будут получать выплаты — мэр ямальского района заболел коронавирусом — налоговиков и охотников будут судить. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

В Новом Уренгое запустят аэротакси

  • Из аэропорта Нового Уренгоя будут запущены аэротакси — маршрутные автобусы, которые будут курсировать из аэрогавани до центральных районов города.

Студентам медучилищ будут выплачивать деньги

  • Всем студентам медицинских училищ и колледжей региона, которые проходят практику в медучреждениях, будут платить по семь тысяч рублей в месяц.

Ямальский мэр заболел COVID

Ямальских налоговиков будут судить

  • В Новом Уренгое начинается судебный процесс над организованной группой налоговиков, которые похитили свыше 26 млн рублей. Как сообщили в генпрокуратуре РФ, судить будут троих бывших сотрудников управления ФНС.

Прокуратура займется браконьерами

  • В Приуральском районе шестеро жителей села Катравож ждет наказание за браконьерство. По информации окружной прокуратуры, охотники превысили квоту на отстрел животных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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