Из аэропорта Нового Уренгоя запустят рейсовые автобусы до центра города Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Из аэропорта Нового Уренгоя запустят автобусы — студенты будут получать выплаты — мэр ямальского района заболел коронавирусом — налоговиков и охотников будут судить. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

В Новом Уренгое запустят аэротакси

Из аэропорта Нового Уренгоя будут запущены аэротакси — маршрутные автобусы, которые будут курсировать из аэрогавани до центральных районов города.

Студентам медучилищ будут выплачивать деньги

Всем студентам медицинских училищ и колледжей региона, которые проходят практику в медучреждениях, будут платить по семь тысяч рублей в месяц.

Ямальский мэр заболел COVID

Глава Шурышкарского района Андрей Головин заразился коронавирусом. На своей странице в Instagram он поблагодарил медиков за их работу.

Ямальских налоговиков будут судить

В Новом Уренгое начинается судебный процесс над организованной группой налоговиков, которые похитили свыше 26 млн рублей. Как сообщили в генпрокуратуре РФ, судить будут троих бывших сотрудников управления ФНС.

Прокуратура займется браконьерами

В Приуральском районе шестеро жителей села Катравож ждет наказание за браконьерство. По информации окружной прокуратуры, охотники превысили квоту на отстрел животных.