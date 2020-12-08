На фоне напряженности взаимоотношений США и Китая, А также роста случаев заражения коронавирусом в мире, февральские нефтяные фьючерсы за прошедшие сутки заметно упали в цене. Нефть марки Brent к вечеру понедельника подешевела на 1,24% — до 48,64 доллара за баррель, WTI — до 45,64 долларов (-1,34%).
Снижение нефтяных курсов не воспрепятствовало укреплению российской валюты. По данным Московской биржи, доллар на сегодняшний день потерял в цене 37 копеек и торгуется за 73,68 рубля, евро также лишился 37 копеек — до 89,43 рубля.
Ситуация в России
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить длинные новогодние праздники, так как они негативно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье россиян. По его словам, в эти дни традиционно повышается количество травм и отравлений, кроме того, такие праздники наносят удар по бюджету. С мнением Онищенко согласился и экс-министр труда РФ Сергей Калашников. Он также уверен, что долгий отдых только вредит организму.
С нового года в России вводятся новые штрафы для жителей многоквартирных домов. В частности россиянам запретят хранить личные вещи, как на чердаках, так и на цокольных этажах. Кроме того, вводится запрет на эксплуатацию газового оборудования, а также ограничения на решетки на окнах для жителей первых этажей.
Россияне приблизились к рекорду 2014 года по сокращению своих рублевых вкладов. По информации Сбербанка, валютные вложения жителей страны в ноябре сократились на 100 миллиардов рублей. По мнению президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, это связано с тем, что у населения заканчиваются деньги на текущие расходы.
Российским пенсионерам продлят рассрочку по кредиту на два года. Для ее получения пенсия должная являться единственным источником дохода, а сам размер задолженности не должен превышать сумму в миллион рублей.
Последний день года предложили сделать выходным за счет переноса праздников. Депутаты от ЛДПР готовятся внести в Госдуму законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря.
Ситуация в мире
Аналитики заявили о
Всемирный экономический форум в следующем году
Прогнозы и мнения экспертов
Несмотря на реализуемую в России программу импортозамещения, страна в полной мере так и
В ближайшее время мир ждет рекордное подорожание продуктов. По мнению представителя Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна, из-за пандемии цены на продукты могут возрасти больше, чем за все остальные экономические кризисы.
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