Новогодние каникулы предложили сократить до пары дней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне напряженности взаимоотношений США и Китая, А также роста случаев заражения коронавирусом в мире, февральские нефтяные фьючерсы за прошедшие сутки заметно упали в цене. Нефть марки Brent к вечеру понедельника подешевела на 1,24% — до 48,64 доллара за баррель, WTI — до 45,64 долларов (-1,34%).

Снижение нефтяных курсов не воспрепятствовало укреплению российской валюты. По данным Московской биржи, доллар на сегодняшний день потерял в цене 37 копеек и торгуется за 73,68 рубля, евро также лишился 37 копеек — до 89,43 рубля.

Ситуация в России

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить длинные новогодние праздники, так как они негативно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье россиян. По его словам, в эти дни традиционно повышается количество травм и отравлений, кроме того, такие праздники наносят удар по бюджету. С мнением Онищенко согласился и экс-министр труда РФ Сергей Калашников. Он также уверен, что долгий отдых только вредит организму.

С нового года в России вводятся новые штрафы для жителей многоквартирных домов. В частности россиянам запретят хранить личные вещи, как на чердаках, так и на цокольных этажах. Кроме того, вводится запрет на эксплуатацию газового оборудования, а также ограничения на решетки на окнах для жителей первых этажей.

Россияне приблизились к рекорду 2014 года по сокращению своих рублевых вкладов. По информации Сбербанка, валютные вложения жителей страны в ноябре сократились на 100 миллиардов рублей. По мнению президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, это связано с тем, что у населения заканчиваются деньги на текущие расходы.

Российским пенсионерам продлят рассрочку по кредиту на два года. Для ее получения пенсия должная являться единственным источником дохода, а сам размер задолженности не должен превышать сумму в миллион рублей.

Последний день года предложили сделать выходным за счет переноса праздников. Депутаты от ЛДПР готовятся внести в Госдуму законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря.

Ситуация в мире

Аналитики заявили о существенном снижении доли российских компаний на мировом рынке оружия . Так, среди 25 крупнейших производителей в 2018 году доля РФ составляла 8,6%. В следующем году она упала до 3,9%.

Всемирный экономический форум в следующем году будет перенесен из Швейцарии в Сингапур. По словам исполнительного директора форума, такое решение принято для обеспечения безопасности всех участников мероприятия.

Прогнозы и мнения экспертов

Несмотря на реализуемую в России программу импортозамещения, страна в полной мере так и не смогла отказаться от поставок продуктов из других стран . По информации исследования Национального рейтингового агентства, за прошедшие восемь лет после принятия программы импортозамещения удалось сократить только импорт мяса.

В ближайшее время мир ждет рекордное подорожание продуктов. По мнению представителя Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна, из-за пандемии цены на продукты могут возрасти больше, чем за все остальные экономические кризисы.