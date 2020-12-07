В Челябинской области стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 8 декабря — 373-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 273-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 28 752, выздоровели 18 119 и скончались 967 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 488 912 (+28 142) случаев заражения. Вылечились 1 956 588 (+18 850) пациентов —78,6% от заболевших. Умерли 43 597 (+456) человек —1,7% от заразившихся.

COVID перекидывается на школьников

В Челябинской области, по данным на 7 декабря, зафиксировано 300 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 302, днем ранее 303 заболевших. При этом на фоне снижения числа заболевших резко выросло число заболевших школьников: их сразу восемь. Таких показателей в регионе не было с начала пандемии: лишь два-три раза суточная заболеваемость учащихся поднималась до семи случаев. Также к рекордному показателю в 13 случаев вернулась смертность.

Область ждет новый коронавирусный запрет

В Челябинской области отменят торжественное открытие ледовых городков в городах и районах. Эти мероприятия всегда были своего рода началом новогодних праздников: приходили главы, были концертные программы. Ранее от праздничных новогодних программ частично отказались в мэрии Челябинска. Существенные ограничения введены также внутри органов власти: чиновникам предписали не только отказаться не только от заранее оплаченных вечеринок в ресторанах, но даже от посиделок на работе. Депутат Госдумы Виталий Пашин предлагал воздержаться от строительства ледового городка в областном центре из-за коронавируса.

Готова ли область к вакцинации от COVID

Все прививочные кабинеты 69 медучреждений Челябинской области готовы к старту прививочной кампании от коронавируса, рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. Времени на одного пациента потребуется не больше, чем при вакцинации против любой другой инфекции. Эпидемиолог напомнил, что на всех этапах обращения вакцины «Спутник V» необходимы морозильники с температурой 18 градусов ниже нуля. По его словам, в данный момент в регионе подготовлена возможность для проведения вакцинации в объемах, в десятки раз превышающих выделенную партию.

Кого не будут прививать от COVID

В Челябинской области начался первичный отсев из списка на вакцинацию от коронавируса. Тем, у кого есть антитела, прививку ставить не будут. Из 15 человек, пришедших в поликлинику КГБ №1 в Челябинске, пятеро оказались уже переболевшими — все они были волонтерами, работавшими с пациентами. Это показали предварительные тесты на антитела, которые им сделали до прививки. 4 декабря регион получил тысячу доз вакцины «Спутник V», на днях прибудет еще три тысячи.

Закрытие регионов уничтожит челябинский турбизнес

Ограничение передвижения между регионами из-за пандемии COVID-19 повлияет на развитие внутреннего туризма в Челябинской области. Жителям других областей, в том числе Свердловской, будет трудно попасть на челябинские базы отдыха. «У нас больше половины путевок на каникулы выкупили жители других регионов. Очень много свердловчан, — сообщил URA.RU владелец отеля „Золотой пляж“ на озере Тургояк и горнолыжного центра „Солнечная долина“ в Миассе Олег Сиротин. — Если ограничения введут, турбизнес понесет крупные убытки». Из-за закрытия границ в разы вырос спрос на челябинские базы отдыха. Почти все путевки на новогодние каникулы раскуплены уже в середине октября.

Челябинцы в карантин устроили давку на катке

Челябинцы устроили давку у кассы нового катка в парке Терешковой. Новый каток, который сразу стал пользоваться популярностью у горожан, был построен на средства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В открытии участвовал губернатор Алексей Текслер. «Количество людей в очереди составляло около 500 человек. На входе буквально давка, люди покупают билеты и переодеваются в маленькой кабинке, где даже развернуться невозможно», — рассказывали очевидцы. Власти пообещали в кратчайшие сроки оперативно внедрить электронную очередь

Челябинский мэр ушла на карантин по коронавирусу

Мэр Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева перешла на дистанционный режим работы. «Заболел COVID один из близких мне людей, поэтому я перешла на удаленным режим работы. Чувствую себя хорошо, продолжаю руководить городом», — пояснила URA.RU она. Ранее на карантин по коронавирусу ушел мэр Миасса Григорий Тонких, который сейчас ждет результатов анализа.