Сегодня, 8 декабря, — 363-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 273-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 488 912 (+28 142) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 22 821 (+307 за минувшие сутки) инфицированный. Выздоровели 16 629 (+303) человек, умер — 1174 (+33), в том числе непосредственно от COVID-19 — 740 (+19 за сутки).
В Прикамье заразилось коронавирусом больше людей, чем выздоровело.
Скончалась ректор пермского медицинского университета Ирина Корюкина. Сообщается, что у нее начались осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией — поражение легких составило около 90%. Корюкина родилась 21 февраля 1953 года, занимала должность ректора медуниверситета с 2005 года. Ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», впервые избралась в законодательное собрание края в 2006 году.
Коронавирус выявлен в 36 муниципалитетах региона.
В Пермском крае карантин могут продлить до конца 2021 года. Государственным и муниципальным служащим Пермского края рекомендовали планировать свои закупки с учетом удаленной работы до конца следующего года. Чиновники восприняли это, как намек на срок действия коронавирусных ограничений.
На долгое ожидание врача теперь можно пожаловаться. На сайте «Управляем вместе» появилась возможность оставить жалобу, если терапевта или фельдшера, которого вызвали на дом, нет больше суток. Информация о жалобе будет поступать главному врачу,
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