В Пермском крае выявлено 307 новых случаев заражения за сутки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 декабря, — 363-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 273-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 488 912 (+28 142) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 22 821 (+307 за минувшие сутки) инфицированный. Выздоровели 16 629 (+303) человек, умер — 1174 (+33), в том числе непосредственно от COVID-19 — 740 (+19 за сутки).

В Прикамье заразилось коронавирусом больше людей, чем выздоровело. В регионе опять начался рост числа единовременно болеющих людей . Сейчас в больницах края находится 2089 человек, из них 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Скончалась ректор пермского медицинского университета Ирина Корюкина. Сообщается, что у нее начались осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией — поражение легких составило около 90%. Корюкина родилась 21 февраля 1953 года, занимала должность ректора медуниверситета с 2005 года. Ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», впервые избралась в законодательное собрание края в 2006 году.

Коронавирус выявлен в 36 муниципалитетах региона. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 170 человек. В Верещагино проживает 19 заболевших, в Березниках и Краснокамске — по девять. В Барде, Добрянке, Нытве, Очере, Пермском районе, Горнозаводске, Оханске, Соликамске, Большой Соснове и Куеде выявлено от пяти до восьми случаев заражения за сутки.

В Пермском крае карантин могут продлить до конца 2021 года. Государственным и муниципальным служащим Пермского края рекомендовали планировать свои закупки с учетом удаленной работы до конца следующего года. Чиновники восприняли это, как намек на срок действия коронавирусных ограничений.

На долгое ожидание врача теперь можно пожаловаться. На сайте «Управляем вместе» появилась возможность оставить жалобу, если терапевта или фельдшера, которого вызвали на дом, нет больше суток. Информация о жалобе будет поступать главному врачу, который должен будет отреагировать на нее .