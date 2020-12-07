ЯНАО борется за приезд звезд Tik Tok

На Ямал могут приехать российские интернет-селебрити Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЯНАО может стать площадкой молодежного конкурса «ТопБлог», который посетят популярнейшие персоны Рунета. Если Ямал одержит победу в голосовании, то в регион приедут телеведущая Елена Летучая, певица Mia Boyka и звезды социальной сети Tik Tok.

«Конкурс проводится для начинающих блогеров. Участников „ТопБлога“ научат продвигать свои страницы в соцсетях, оставаться в тренде и завоевывать аудиторию. Победители проекта отправятся в блог-тур по России», — говорится на сайте проекта. За право принять интернет-селебрити борются девять регионов, включая ЯНАО.

Вместе с лучшими участниками «ТопБлога» в тур отправятся их наставники. Среди них ведущая Елена Летучая, артистка шоу Comedy Woman Наталия Медведева, актер Сергей Романович, а также тиктокеры Настя Рыжик, Максим Мяков, Екатерина Осипова, Сергей Штепс и другие.

На данный момент Ямал идет вторым в голосовании с результатом 19% голосов. Его опережает Новгородская область, у которой 47,3%. Главным преследователем ЯНАО является Орловская область — у нее 16,4%. Свои голоса отдали уже почти 9 тысяч человек. Опрос продлится до 25 января, победителями станут пять регионов. Сам конкурс пройдет в середине февраля.

В улучшении туристического имиджа Ямала заинтересованы власти региона. Развитие этой сферы стало одним из новых приоритетов правительства округа. По данным источников URA.RU, в ЯНАО поставлена задача сделать лыжный туризм и зимние виды спорта главным достоянием Ямала. Губернатор Артюхов ранее пообещал открыть туристический кластер. Его появление одобрил президент России Владимир Путин.