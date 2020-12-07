В крупном городе ЯНАО парализовало работу скорой помощи

Жители Ноябрьска не могли дозвониться до медиков из-за сбоя Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске (ЯНАО) из-за обрыва линии связи местные жители не могут дозвониться до колл-центра центральной горбольницы и до станции скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали читатели, столкнувшиеся с проблемой. В течение нескольких часов периодически недоступны даже экстренные номера 112 и 103.

«Невозможно дозвониться. Родители пытались вызвать „скорую“ и висели на линии, пока телефон сам не скинул звонок. Бесконечные гудки», — поделилась с агентством горожанка Светлана. По ее словам, такая же проблема возникла с «горячей линией» по вопросам коронавируса. Дозвониться до колл-центра не удается с полудня 8 декабря.

В пресс-службе Ноябрьской ЦГБ подтвердили URA.RU, что колл-центр был недоступен из-за аварии на сетях «Ростелекома». По этой причине телефоны не работали в течение полутора-двух часов. «Сейчас связь восстановлена. Номера телефонов колл-центра работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Представители «Ростелекома» в разговоре с корреспондентом URA.RU заявили, что линию связи повредили неизвестные лица. «Нештатная ситуация, которая была зафиксирована на сетях связи компании в Ноябрьске, произошла в результате повреждения линии неизвестными лицами при проведении несогласованных работ. В результате часть жителей города получали услуги связи с некоторыми перебоями», — сказали в пресс-центре компании. Сейчас «Ростелеком» ведет проверку обстоятельств ЧП.

Ранее жители Нового Уренгоя жаловались, что не могут дозвониться до колл-центра. Также они испытывали проблемы с записью через интернет-сервисы.