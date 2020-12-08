Главный врач больницы №40 Александр Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени
Депутаты приняли бюджет Екатеринбурга — инициатива о прямых выборах мэров отклонена — награжден руководитель больницы — Оливер Стоун приехал на атомную станцию — назначен новый митрополит. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:
Принят бюджет Екатеринбурга
- Депутаты думы Екатеринбурга в первом чтении приняли бюджет города. Согласно документу доходы в 2021 году составят 47,2 млрд, в 2022 году — 44,7 млрд, а в 2023 году — 41,3 млрд рублей. По словам мэра города Александра Высокинского, многие статьи бюджета еще предстоит обсуждать с депутатами.
Заксобрание отклонило законопроект о прямых выборах мэров
- Депутаты заксобрания области в первом чтении проголосовали против инициативы о прямых выборах мэров. Против законопроекта проголосовали 34 депутата, за — пять депутатов, один воздержался.
Губернатор наградил главврача больницы Екатеринбурга
- Главный врач больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Голливудский режиссер посетил Белоярскую АЭС
- Американский режиссер Оливер Стоун приехал на Белоярскую атомную станцию, где посмотрел реакторы на быстрых нейтронах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе БАЭС.
Сменился глава Екатеринбургской митрополии
- Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг). Такое решение было принято на заседании Священного Синода.
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