08 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 9 декабря. Мэров не будут выбирать, на атомную станцию приехал голливудский режиссер

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Открытие кабинета компьютерной томографии в ГКБ №40. Екатеринбург, прудков александр, демидов денис
Главный врач больницы №40 Александр Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты приняли бюджет Екатеринбурга — инициатива о прямых выборах мэров отклонена — награжден руководитель больницы — Оливер Стоун приехал на атомную станцию — назначен новый митрополит. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Принят бюджет Екатеринбурга

  • Депутаты думы Екатеринбурга в первом чтении приняли бюджет города. Согласно документу доходы в 2021 году составят 47,2 млрд, в 2022 году — 44,7 млрд, а в 2023 году — 41,3 млрд рублей. По словам мэра города Александра Высокинского, многие статьи бюджета еще предстоит обсуждать с депутатами.

Заксобрание отклонило законопроект о прямых выборах мэров

  • Депутаты заксобрания области в первом чтении проголосовали против инициативы о прямых выборах мэров. Против законопроекта проголосовали 34 депутата, за — пять депутатов, один воздержался.

Губернатор наградил главврача больницы Екатеринбурга

Голливудский режиссер посетил Белоярскую АЭС

Сменился глава Екатеринбургской митрополии

  • Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг). Такое решение было принято на заседании Священного Синода.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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