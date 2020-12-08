Главный врач больницы №40 Александр Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты приняли бюджет Екатеринбурга — инициатива о прямых выборах мэров отклонена — награжден руководитель больницы — Оливер Стоун приехал на атомную станцию — назначен новый митрополит. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Принят бюджет Екатеринбурга

Депутаты думы Екатеринбурга в первом чтении приняли бюджет города. Согласно документу доходы в 2021 году составят 47,2 млрд, в 2022 году — 44,7 млрд, а в 2023 году — 41,3 млрд рублей. По словам мэра города Александра Высокинского, многие статьи бюджета еще предстоит обсуждать с депутатами.

Заксобрание отклонило законопроект о прямых выборах мэров

Депутаты заксобрания области в первом чтении проголосовали против инициативы о прямых выборах мэров. Против законопроекта проголосовали 34 депутата, за — пять депутатов, один воздержался.

Губернатор наградил главврача больницы Екатеринбурга

Главный врач больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Голливудский режиссер посетил Белоярскую АЭС

Американский режиссер Оливер Стоун приехал на Белоярскую атомную станцию, где посмотрел реакторы на быстрых нейтронах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе БАЭС.

Сменился глава Екатеринбургской митрополии

Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг). Такое решение было принято на заседании Священного Синода.