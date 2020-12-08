Губернатор Вадим Шумков заявил о росте зарплат и помощи пенсионерам
Глава региона заявил о росте зарплат и выплатах малоимущим пенсионерам — избран глава одного из районов — мужчина устроил акцию протеста у здания суда — власти ликвидируют СМИ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава региона объявил о росте зарплат
- Губернатор Вадим Шумков заявил, что в регионе должны вырасти зарплаты. По словам главы области, одним из источников для повышения зарплат станут дополнительные ресурсы, которые появятся у бизнеса и бюджетников.
Пенсионеры получат дополнительные деньги
- 6 000 курганских пенсионеров с минимальном достатком получат разовые выплаты в следующем году. Об этом сообщил 8 декабря губернатор Вадим Шумков.
В одном из районов избрали главу
- Новым главой Звериноголовского района области единогласно избран Олег Курочкин, который ранее занимал пост первого замглавы муниципалитета. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Звериноголовской районной думе.
Голый мужчина вышел на акцию протеста у здания суда
- Обнаженный мужчина пришел к зданию арбитражного суда из-за его решения. Курганец Олег Александров выслал в редакцию URA.RU видео и объяснил причину своего поведения.
Власти ликвидируют СМИ
- Районную газету «Варгашинский маяк» ликвидируют из-за убыточности. Решение об этом принято специальной комиссией правительства региона. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики.
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