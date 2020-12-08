08 декабря 2020
07 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 9 декабря. Пенсионерам выплатят деньги, одно из районных СМИ будет ликвидировано

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков заявил о росте зарплат и помощи пенсионерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона заявил о росте зарплат и выплатах малоимущим пенсионерам — избран глава одного из районов — мужчина устроил акцию протеста у здания суда — власти ликвидируют СМИ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава региона объявил о росте зарплат

  • Губернатор Вадим Шумков заявил, что в регионе должны вырасти зарплаты. По словам главы области, одним из источников для повышения зарплат станут дополнительные ресурсы, которые появятся у бизнеса и бюджетников.

Пенсионеры получат дополнительные деньги

  • 6 000 курганских пенсионеров с минимальном достатком получат разовые выплаты в следующем году. Об этом сообщил 8 декабря губернатор Вадим Шумков.

В одном из районов избрали главу

  • Новым главой Звериноголовского района области единогласно избран Олег Курочкин, который ранее занимал пост первого замглавы муниципалитета. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Звериноголовской районной думе.

Голый мужчина вышел на акцию протеста у здания суда

Власти ликвидируют СМИ

  • Районную газету «Варгашинский маяк» ликвидируют из-за убыточности. Решение об этом принято специальной комиссией правительства региона. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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