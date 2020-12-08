Глава Югры Наталья Комарова сообщит о новых перестановках в правительстве округа на традиционной пресс-конференции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор представит новый состав кабмина — на силовиков пожаловались главе округа — сотрудники ГИБДД ходят в рейды по квартирам — в регион завезли опасный антисептик. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Югры ответит на вопросы о правительстве округа

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответит на вопросы журналистов о структуре и составе окружного правительства во время ежегодной пресс-конференции. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Югры.

На сотрудника ОМОН пожаловались губернатору

Родители подозреваемого в сбыте фальшивых купюр Магомеда Мержоева пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на действия силовиков при задержании их сына. По их словам, ему повредили позвоночник и он в парализованном состоянии находится в сургутском ИВС.

Сотрудники автоинспекции ходят в рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции

В Сургуте сотрудники ГИБДД проводят поквартирные обходы по соблюдению режима самоизоляции коронавирусных больных. Об этом URA.RU сообщил один из жителей Сургута. По его словам, силовики должны заниматься своими прямыми обязанностями на дорогах, а не ходить в рейды.

В Югру привезли ядовитый антисептик

Роспотребнадзор ХМАО выявляет поступившую из Свердловской области партию антисептика, в котором содержится метиловый спирт. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева.