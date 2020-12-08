08 декабря 2020
07 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 9 декабря. Пушков идет к генпрокурору, скандальная больница лишилась ключевого врача

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Круглый стол в МИА
Сенатор Алексей Пушков обратился в Генпрокуратуру по делу обманутых пермских дольщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пермской мэрии появится новый отдел — сенатор от края обратился к прокуратуру по делу обманутых дольщиков — из больницы Березников уволилась детский хирург, а в ДКБ появился новый главврач. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Мэрия Перми расширится новым органом

  • В структуре департамента экономики и промышленной политики администрации Перми появится отдел по развитию туризма. Комитет гордумы по экономическому развитию поддержал эту идею.

Пермский сенатор обратился в Генпрокуратуру из-за обманутых дольщиков

Больница Березников лишилась ключевого специалиста

Больницу Перми возглавил бывший главврач детской больницы Чайковского

  • Одно из крупнейших медучреждений Перми — детскую клиническую больницу имени Пичугина — возглавил Дмитрий Бондарь. Об этом медик сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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