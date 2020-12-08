Сенатор Алексей Пушков обратился в Генпрокуратуру по делу обманутых пермских дольщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пермской мэрии появится новый отдел — сенатор от края обратился к прокуратуру по делу обманутых дольщиков — из больницы Березников уволилась детский хирург, а в ДКБ появился новый главврач. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Мэрия Перми расширится новым органом

В структуре департамента экономики и промышленной политики администрации Перми появится отдел по развитию туризма. Комитет гордумы по экономическому развитию поддержал эту идею.

Пермский сенатор обратился в Генпрокуратуру из-за обманутых дольщиков

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков встретится с генпрокурором России Игорем Красновым после жалобы на пермское следствие по делу обманутых дольщиков в Перми.

Больница Березников лишилась ключевого специалиста

Из краевой больницы имени Вагнера в Березниках 8 декабря уволилась главный детский хирург Лариса Гурьянова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения. По информации источников, она ушла из учреждения из-за «невыносимой обстановки, созданной руководством больницы».

Больницу Перми возглавил бывший главврач детской больницы Чайковского

Одно из крупнейших медучреждений Перми — детскую клиническую больницу имени Пичугина — возглавил Дмитрий Бондарь. Об этом медик сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.