В Пермском крае за сутки выявили 309 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 декабря, — 364-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 274-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 515 009 (+26 097) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 23 130 (+309 за минувшие сутки) инфицированный. Выздоровели 17 027 (+309) человек, умерли — 1203 (+29), в том числе непосредственно от COVID-19 — 757 (+17 за сутки).

Большую часть новых заболевших пермяков оставили дома. Только 89 человек из 309, у которых в минувшие сутки подтвердился коронавирус, проходят лечение в больничных условиях. 220 человек лечатся амбулаторно. Всего в больницах региона находится 2122 человека, из них 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Пермском крае поменяли главного внештатного эпидемиолога минздрава. Теперь эту должность занял заведующий эпидемиологическим отделом Пермской краевой инфекционной больницы Вадислав Семериков. До 2018 года он уже был главным внештатным эпидемиологом минздрава, но потом его сменил на этом посту Кирилл Овчинников из центра по борьбы со СПИД. Причина такого кадрового решения не называется.

Пермяков за нарушение коронавирусных ограничений стали наказывать чаще. В ноябре в суды направили на 36% протоколов больше, чем в октябре (2151 и 1584, соответственно). Всего же в регионе с начала пандемии в отношении пермяков составили более 25 тысяч протоколов (штраф от 1 до 30 тысяч рублей). Наказывают по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, например, за отсутствие маски в общественном месте.

Пермяков в пандемию будут развлекать. 19 и 20 декабря в Перми пройдет фестиваль «Просвет» , который отменили в октябре из-за опасности заражения коронавирусом. При этом в октябре ежесуточно выявлялось около 100 новых случаев заражения коронавирусом в день, сейчас — более 300. Также в эти даты на Заводе Шпагина пройдет фестиваль Red Market . Туда съедутся дизайнеры из других городов, организуют food-зону и проведут мастер-классы.