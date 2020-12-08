08 декабря 2020

На «ВСМПО-Ависма» загорелся стан для прокатки титана

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, плавильня, цех завода, промышленное предприятие, всмпо ависма
Никто в результате возгорания не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В цехе №16 корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) произошло возгорание прокатного стана. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с деталями инцидента.

«Ночью на 5 декабря в цехе № 16 сгорел основной прокатный стан (оборудование, в котором происходит деформация металла, — прим. ред.). Это начало цепочки выпуска листов. Ремонт займет примерно неделю, но главное, что есть хотя бы резервный», — рассказал собеседник.

В пресс-службе корпорации URA.RU подтвердили факт происшествия. «В листопрокатном комплексе произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств нештатной ситуации создан штаб. Предприятие работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и ключевым поставщиком титановых компонентов для компаний мировой авиакосмической промышленности. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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