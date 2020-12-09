Полпред Якушев вошел в круг избранных советников Путина

Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев вошел в состав президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным проектам … изменения, включив в него Якушева В.В. — полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе», — гласит текст документа. Тем же решением экс-полпред Николай Цуканов исключен из состава совета.
Председателем президиума Совета является российский премьер Михаил Мишустин. Совет рассматривает результаты достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных «майскими» указами.
Подписывайтесь на URA.RU в