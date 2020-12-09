Полпред Якушев вошел в круг избранных советников Путина

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Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев будет заниматься нацпроектами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев вошел в состав президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным проектам … изменения, включив в него Якушева В.В. — полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе», — гласит текст документа. Тем же решением экс-полпред Николай Цуканов исключен из состава совета.

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Председателем президиума Совета является российский премьер Михаил Мишустин. Совет рассматривает результаты достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных «майскими» указами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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