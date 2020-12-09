Генпрокурор РФ призвал запретить штрафы для коррупционеров

Генпрокуратуре предложили отказаться от штрафов для коррупционеров Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Наказание для коррупционеров в виде судебного штрафа не является эффективной мерой, так как не имеет статус судимости и позволяет им в дальнейшем занимать должности в муниципальной и государственной службе. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Освобождение коррупционеров, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, от наказания с назначением им судебного штрафа не влечет для них судимости, не образует рецидива», — цитирует ТАСС Краснова. По его словам, данный вид наказания создает прецедент, при котором бывший подсудимый может вернуться к работе в госслужбе.

Краснов предложил подшефному ведомству проработать вопрос о внесении поправок в законодательство. По его словам, нужно ограничить применение штрафов в качестве меры наказания в суде.