Курганцы продают лес на Avito

В Кургане продается лесозаготовительное предприятие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На сайте объявлений Avito на продажу выставлена курганская компания, которая занимается лесозаготовкой. Вместе с юрлицом предлагается и участок леса. Стоимость 105 млн рублей.

«Продается готовое предприятие с участком леса в аренде сроком до 2052 года. Предприятие действующее. Максимальный объем заготовки древесины в год — 61 тысячи кубометров. Заготовка ведется круглый год», — указано в объявлении.

Там также говорится, что основной объем древесины — береза. Действующие контракты заключены со всеми основными потребителями в регионе. Вместе с арендованным лесом продаются административные здания, лесопильный цех, теплый гараж, автомобили и спецтехника. Персонал остается на предприятии, в том числе бригады лесозаготовителей.

По телефону представитель собственника пояснил URA.RU, что владелец продает один из нескольких активов. При этом район, где работает предприятие, девушка называть отказалась. Объяснила это тем, что предприятие работающее и лишние переживания сотрудников и партнеров по поводу смены руководства ни к чему. К тому же продажа компании может растянуться на длительный срок.

Ранее агентство сообщало, что на сайте с объявлениями Avito в Кургане на продажу выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов. Стоимость готового бизнеса колеблется от 230 тысяч рублей до 20 млн рублей.