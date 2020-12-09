Минздрав РФ: как будут ловить нетрезвых водителей в 2021 году

Существующий порядок медосвидетельствования водителей в России будет продлен до конца 2021 года. Проект приказа проходит необходимые юридические процедуры. Об этом URA.RU сообщили в Минздраве РФ.
«С учетом обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медосвидетельствования водителей. Проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры», — заявили в пресс-службе министерства.
При этом работа по совершенствованию процедуры будет продолжаться, отметили в Минздраве. Эксперты хотят увеличить количество методик для выявления психических расстройств, связанных с алкоголем. Сейчас специалисты используют только CDT-тесты. В будущем им хотят позволить исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола — маркеров этилового спирта.
Ранее проект о введении новых методов выявления нетрезвых водителей был направлен в Общественную палату РФ. Планируется, что новые методы позволяют выявлять пьяных за рулем за несколько секунд.
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