Жители Златоуста с ужасом ждут прихода настоящей зимы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Златоусте (четвертый по величине город Челябинской области) целый район замерзает в своих квартирах. Жители завалили жалобами мэрию и угрожают акциями протеста. Чиновники винят в происходящем Златоустовский машиностроительный завод («Златмаш»), входящий в структуру Роскосмоса.

«На улице меньше десяти градусов мороза, а по квартире приходится ходить чуть ли не в валенках. Мы забыли, когда комнатный термометр показывал больше 20 градусов тепла», — рассказал URA.RU читатель, проживающий в одном из многоэтажных домов на улице Суворова.

По его словам, власти присылают комиссии, которые составляют очередной акт, после чего ситуация не меняется. «Люди отчаялись и готовы выйти на улицу, чтобы нас услышали. Зима только начинается, нынешние минус 7 градусов для Златоуста это ничто. Потом мы просто вымерзнем», — пояснил собеседник.

В мэрии Златоуста подтвердили URA.RU, что проблема с подачей тепла в многоквартирные дома в районе машзавода существует. «К сожалению, собственник котельной и сетей не город, а структурное подразделение Роскосмоса — АО „Златмаш“, возглавляемое директором Антоном Лобановым. „Златмаш“ значительно занижает температуру теплоносителя для многоквартирных домов, и туда уже неоднократно направлялись письма о недопустимости подобного. Предписание будет направлено и по факту низких температур в домах по улице Суворова», — сообщил URA.RU советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

Он также добавил, что для исправления ситуации в районе за счет бюджета города был куплен и смонтирован циркуляционный насос. «Но, к сожалению, он уже не справляется», — добавил Коновалов. В адрес АО «Златмаш» направлен запрос, на момент подготовки новости ответ еще не был получен.

Такой была температура в квартире дома на улице Суворова при минус семи градусах на улице Фото: читатель URA.RU