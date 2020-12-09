Депутаты Госдумы могут ввести отсрочку по штрафам Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Принят закон о неприкосновенности президентов РФ — Фургалу могут предъявить обвинения в мошенничестве — отложен сбор подписей против отмены индексаций пенсий — штрафы и пени за услуги ЖКХ могут заморозить — появится новая категория льготников. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Депутаты приняли закон о неприкосновенности президентов РФ

Госдума приняла закон о неприкосновенности бывших президентов России и их семей. Теперь экс-главы страны не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу и личному досмотру.

Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить обвинения в мошенничестве в крупном размере. В рамках этого уголовного дела уже арестованы трое подозреваемых.

Турция отказалась закупать российскую вакцину

Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которую разработали в центре Гамалеи, из-за ее непроверенности. Об этом заявил глава минздрава страны.

Генпрокуратура выступила против штрафов для коррупционеров

Наказание для коррупционеров в виде судебного штрафа не является эффективной мерой и позволяет им в дальнейшем занимать должности в муниципальной и государственной службе. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Сбор подписей депутатов против отмены индексации пенсий откладывается

Депутаты-оппозиционеры обратятся в Конституционный суд по поводу отмены индексации пенсий работающих пенсионеров только во второй половине декабря. Это произошло из-за графика работы депутатов ЛДПР. На данный момент документ подписали 23 члена СР и 43 коммуниста.

Правила проведения митингов ужесточили

В России запретили проведение митингов у зданий экстренных служб, а также финансировать подобные мероприятия из-за рубежа. Такие законы были приняты в Госдуме.

Штрафы и пени за услуги ЖКХ могут заморозить

В Госдуме РФ предложили продлить до конца 2021 года мораторий на уплату пени и штрафов за неоплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Предложение адресовали в Минстрой.

Выплата по советским вкладам отложена

Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2024 года приостановку компенсации денежных средств на вкладах граждан времен СССР. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Введен запрет на импорт продуктов из Азербайджана

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана на российский рынок. По оценкам ведомства, в этой продукции есть вредители.

В РФ появится новая категория льготников

Жителям Севастополя, которые находились в осаждении в годы ВОВ, будет присвоен статус ветеранов. Соответствующий законопроект приняла Госдума.

Стартует эксперимент по дистанционному обучению

С 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года в некоторых регионах России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. По предварительной информации, новую систему проверят в Челябинской и Тюменской областях, а также в ЯНАО и Пермском крае.