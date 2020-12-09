09 декабря 2020

Невролог предупредил о нарушении здоровья от новогодних гирлянд

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
Переизбыток мерцающего света в закрытом помещении может сказаться на здоровье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новогодние гирлянды могут вызывать мигрень и даже тошноту, а также сказаться на зрении. Невролог Александр Евдокимов посоветовал не экономить на украшении, чтобы не нанести вред здоровью.

Александр Евдокимов рассказал, что гирлянды могут вызывать образование высоких очагов возбуждения в коре головного мозга. «Если гирляндами буквально все увешано, это сильно воздействует на глаза. Эффект будет не таким, если речь об одной ёлке дома. Но и она постоянным миганием может вызвать головную боль, тошноту. Эффект усилится, если человек выпил. На следующий день он может почувствовать себя вдвойне хуже», — отмечает невролог и интервью порталу Life.ru.

Врач посоветовал не пытаться сэкономить на таком украшении. Врач отмечает, что желтые и зеленые цвета являются более спокойными. Красный может вызывать агрессию, а синий опасен для сетчатки глаза. «При влиянии синего света глаз у нас не срабатывает, не щурится, и световой луч беспрепятственно попадает на сетчатку и может вызвать поражения, если интенсивность высокая», — предупредил Евдокимов. Он также отметил, что имеет значение частота мерцания. Лучше любоваться гирляндой в освещенном помещении, а не в темноте. Врач призвал покупать качественные гирлянды.

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© Служба новостей «URA.RU»
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