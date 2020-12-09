09 декабря 2020
08 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 10 декабря. Работу баров будут проверять волонтеры, 31 декабря могут сделать выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Дзержинского. Тюмень, ул дзержинского
Завершено обсуждение по реновации улицы Дзержинского в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти решат вопрос о выходном в последний день года — активисты будут выявлять бары в новогоднюю ночь — резко выросла сумма взяток — завершилось обсуждение по реновации пешеходной улицы. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря сделают выходным

  • Власти области планируют перенести выходной с 26 на 31 декабря. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в правительственных структурах. Об этом будет официально объявлено 17 декабря во время обращения губернатора Александра Моора к депутатам облдумы.

Волонтеры будут выявлять незаконно работающие бары

  • В ночь с 31 декабря на 1 января волонтеры будут выявлять предприятия общепита, которые нарушают запрет на ночную работу. Об этом URA.RU сообщили собственные источники.

Прокуратура заявила о росте суммы взяток

  • За 2020 год средний размер получаемых взяток вырос на 260% — с 75 до 195 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе региональной прокуратуры, со ссылкой на прокурора Владислава Московских.

Завершилось обсуждение проекта «тюменского Арбата»

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